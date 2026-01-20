3 séries curtas em alta na Netflix para espantar o tédio nesta semana

Essas séries curtas da Netflix são ideais para quem busca uma maratona envolvente - Foto: Divulgação

Se você está procurando algo rápido, viciante e fácil de engatar, a Netflix tem uma resposta pronta: séries curtas que já entraram no TOP 10 e estão dominando as conversas nas redes.

É o tipo de conteúdo ideal para quem quer espantar o tédio sem se comprometer com temporadas intermináveis, e ainda ter aquela sensação de “só mais um episódio”.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre histórias de romance com química inesperada, tramas cheias de tensão e adaptações de mistério com estética de época, essas produções se destacam pelo ritmo acelerado, episódios que passam voando e personagens que prendem desde o começo.

Mesmo com propostas bem diferentes, todas têm algo em comum: são séries que funcionam tanto para maratonar em um dia quanto para acompanhar aos poucos durante a semana. E o melhor: as três estão em alta e aparecem no TOP 10 da plataforma, o que ajuda a explicar por que tanta gente está dando play agora.

Tem opção para quem quer leveza, para quem quer reviravolta e para quem quer se perder em uma investigação cheia de suspeitas. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para você assistir sem enrolação e já entrar no clima das séries mais comentadas do momento.

3 séries para ver agora na Netflix

Dele & Dela

Cena de Dele & Dela | Foto: Divulgação

Em Dele & Dela, o calor sufocante de Atlanta serve de cenário para a vida reclusa e monótona de Anna (Tessa Thompson), uma âncora jornalística que continuamente tem se afastado dos amigos e da carreira. Um dia, ela descobre um assassinato em sua cidade natal — a pacata Dahlonega no norte da Geórgia — e mergulha no caso em busca de respostas.



O detetive Jack (Jon Bernthal), porém, desconfia do envolvimento de Anna no caso, colocando-a na mira de sua investigação. Completamente perturbado pelo caso, Jack corre atrás de desvendar o mistério enquanto enfrenta sua relação mais que complexa com Anna.

O Amor Pode ser Traduzido?

Cena de O Amor Pode ser Traduzido? | Foto: Divulgação

O Amor Pode Ser Traduzido? é uma comédia romântica que acompanha Ju Ho-jin (Kim Sun-ho), um intérprete multilíngue com domínio de idiomas como inglês, japonês e italiano. Extremamente talentoso e meticuloso em seu trabalho, ele é contratado para ser o intérprete pessoal da renomada atriz Cha Mu-hee (Go Youn-jung), uma mulher carismática, confiante e acostumada a estar no centro das atenções.



Apesar de suas habilidades impecáveis na tradução de palavras, Ju Ho-jin logo percebe que traduzir sentimentos pode ser um desafio muito maior. Ele e Mu-hee possuem visões opostas sobre o amor, o que os leva a uma série de mal-entendidos e momentos cômicos. No entanto, à medida que convivem, suas interações passam de embates a trocas cada vez mais envolventes.

Os Sete Relógios de Agatha Christie

Cena de Os Sete Relógios de Agatha Christie | Foto: Divulgação

Os Sete Relógios de Agatha Christie traz a adaptação do livro de mistério lançado em 1981 pela Rainha do Mistério Agatha Christie. A trama se passa em uma casa de campo luxuosa nos anos 1920, onde uma pegadinha organizada durante uma festa resulta em uma tragédia.



Por mais que tudo pareça um infeliz acidente, a jovem investigadora Lady Eileen “Bundle” Brent (Mia McKenna-Bruce) está convencida que há algo de suspeito por trás. Agora, cabe a Bundle desvendar esse mistério o mais rápido possível, mal sabendo que a investigação pode mudar sua vida.