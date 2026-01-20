O filme de ação e comédia que está bombando no TOP 10 da Netflix

Novo filme de ação e comédia da Netflix é uma opção para quem quer uma trama simples e ágil - Foto: Divulgação

Herói Por Encomenda entrou no TOP 10 da Netflix e virou um daqueles fenômenos que dividem opiniões: enquanto a crítica especializada torceu o nariz, o público abraçou o entretenimento sem culpa.

Na plataforma Rotten Tomatoes, o filme aparece com apenas 10% de aprovação da crítica, mas, em contrapartida, registra 78% de aprovação do público, um contraste que ajuda a explicar por que tanta gente está dando play apesar da recepção negativa dos avaliadores.

O motivo pode estar justamente no que o longa entrega com facilidade: cenas divertidas, um humor direto e uma trama rápida e fácil de entender, sem rodeios. A experiência é simples e objetiva, do tipo que não exige grandes interpretações e funciona bem para quem só quer se distrair com ação e piadas na medida certa.



Dirigido por Pierre Morel (Busca Implacável, O Franco-Atirador), o filme mistura ação e comédia ao acompanhar a história de Mason Pettits (John Cena), um ex-agente das forças especiais contratado para proteger a jornalista Claire Wellington (Alison Brie).

Ela está no país para produzir uma matéria sobre o presidente ditador Venegas (Juan Pablo Raba), mas tudo sai do controle quando, no meio de uma entrevista, o cenário é interrompido por um golpe militar.

A partir daí, o que parecia um trabalho comum vira uma corrida pela sobrevivência. Mason e Claire são obrigados a fugir para o meio da selva e, se quiserem sair vivos, terão que trabalhar juntos, equilibrando desconfianças, improvisos e decisões rápidas em meio ao caos.

Herói Por Encomenda é daqueles filmes que não prometem mais do que entregam e, curiosamente, acertam justamente por isso. Dirigido por Pierre Morel, o longa aposta em ação direta, humor físico e personagens em constante deslocamento, sem perder tempo com explicações longas ou discursos sobre política internacional.

Desde o início, fica claro que Mason encara o serviço como mais um contrato. Ele entra no país, avalia riscos, estabelece regras e tenta manter tudo sob controle. Claire, por outro lado, tem outro foco: conseguir a melhor entrevista possível, mesmo que isso signifique testar limites e criar atritos.

Essa diferença de postura é o motor da dinâmica entre os dois, rendendo diálogos afiados e situações em que o humor surge de forma natural, quase sempre ligado ao improviso e ao choque de prioridades.

Quando o cenário político muda abruptamente, o filme abandona qualquer ilusão de estabilidade e assume um ritmo de fuga constante. Mason precisa recorrer a tudo o que sabe para manter os dois vivos, enquanto Claire é forçada a adaptar sua visão idealizada do trabalho à realidade prática da sobrevivência.

John Cena funciona bem nesse papel de profissional experiente, que resolve problemas com o corpo antes das palavras, enquanto Alison Brie traz leveza e energia, evitando que a personagem vire apenas alguém a ser resgatado o tempo todo.

A ação é objetiva, sem firulas, e a direção de Pierre Morel privilegia clareza espacial e ritmo ágil. As cenas não se estendem além do necessário e o filme sabe quando desacelerar para criar tensão ou abrir espaço para uma piada rápida.

Herói Por Encomenda não tenta reinventar o gênero nem esconder suas influências. Ele funciona como um entretenimento consciente do próprio tamanho, equilibrando ação e comédia com eficiência.

É um filme que entende que, às vezes, basta colocar personagens interessantes em situações complicadas e deixá-los reagir. O resultado é leve, divertido e eficiente, daqueles que passam rápido e que não exigem muito do espectador.