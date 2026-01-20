Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEINSITE

Rolê aleatório? Ronaldinho Gaúcho terá carreira contada em série

Produção vai abordar a vida, carreira e polêmicas do campeão do penta

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

20/01/2026 - 14:34 h
Ronaldinho Gaúcho vai ter vida e carreira contada em série
Ronaldinho Gaúcho vai ter vida e carreira contada em série -

A vida e carreira de Ronaldinho Gaúcho vão ser tema de uma minissérie de ficção intitulada como “Época 10: Ronaldinho”. Sua produção está em andamento e vai mostrar os momentos mais marcantes da vida do “Bruxo”.

A minissérie deve acompanhar todo seu início como jogador de futebol, em Porto Alegre, contar sobre sua ascensão no futebol mundial, possivelmente sobre a conquista do “Penta” com a Seleção Brasileira, além das polêmicas de sua vida.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além da carreira esportiva, a série ainda deve abordar a relação de Ronaldinho com seu irmão, Roberto Assis.

Leia Também:

3 séries curtas em alta na Netflix para espantar o tédio nesta semana
O filme de ação e comédia que está bombando no TOP 10 da Netflix
Festival de Berlim seleciona filme brasileiro com elenco internacional
Uma década depois: filmes marcantes que completam 10 anos em 2026

A minissérie será encabeçada pelas produtoras espanholas Mediacrest Entertainment e Playtime Movies, em colaboração com a brasileira Mixer Films. Atualmente elas está em fase de financiamento e busca por parceiros internacionais.

A produção foi escrita por Carlos Franco e partiu de uma ideia original desenvolvida juntamente de Álex Murrull. Somado a isso, a minissérie vai ter a produção executiva de Dani de la Orden.

Vale ressaltar que a produção ainda não conta com uma data de estreia prevista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

minissérie Ronaldinho Gaúcho série

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ronaldinho Gaúcho vai ter vida e carreira contada em série
Play

Oscar ou Copa do Mundo? Wagner Moura revela preferência de vitória

Ronaldinho Gaúcho vai ter vida e carreira contada em série
Play

O filme de ação da Netflix que virou fenômeno e já alcançou o TOP 1

Ronaldinho Gaúcho vai ter vida e carreira contada em série
Play

Extermínio 4 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Ronaldinho Gaúcho vai ter vida e carreira contada em série
Play

Ex-colegas revelam: como o jovem Wagner Moura da Facom virou estrela de cinema

x