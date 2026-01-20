Rolê aleatório? Ronaldinho Gaúcho terá carreira contada em série

Ronaldinho Gaúcho vai ter vida e carreira contada em série - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A vida e carreira de Ronaldinho Gaúcho vão ser tema de uma minissérie de ficção intitulada como “Época 10: Ronaldinho”. Sua produção está em andamento e vai mostrar os momentos mais marcantes da vida do “Bruxo”.

A minissérie deve acompanhar todo seu início como jogador de futebol, em Porto Alegre, contar sobre sua ascensão no futebol mundial, possivelmente sobre a conquista do “Penta” com a Seleção Brasileira, além das polêmicas de sua vida.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da carreira esportiva, a série ainda deve abordar a relação de Ronaldinho com seu irmão, Roberto Assis.

A minissérie será encabeçada pelas produtoras espanholas Mediacrest Entertainment e Playtime Movies, em colaboração com a brasileira Mixer Films. Atualmente elas está em fase de financiamento e busca por parceiros internacionais.

A produção foi escrita por Carlos Franco e partiu de uma ideia original desenvolvida juntamente de Álex Murrull. Somado a isso, a minissérie vai ter a produção executiva de Dani de la Orden.

Vale ressaltar que a produção ainda não conta com uma data de estreia prevista.