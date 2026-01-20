LISTA
Uma década depois: filmes marcantes que completam 10 anos em 2026
Longas chegam à marca de 10 anos e convidam o público a revisitar histórias
Por Edvaldo Sales
Em 2026, uma safra de filmes chega à marca de 10 anos e convida o público a revisitar histórias que ajudaram a definir a última década do cinema, seja pelo impacto cultural, pela inovação estética ou pela forma como dialogaram com temas sociais ainda atuais.
De animações como ‘Zootopia’ a dramas marcantes como ‘Moonlight: Sob a Luz do Luar’ e ‘Até o Último Homem’, passando por grandes produções de franquias globais como ‘Rogue One: Uma História Star Wars’ e ‘Capitão América: Guerra Civil’, os títulos mostram como o tempo pode transformar estreias recentes em obras que marcaram época.
Confira 11 filmes que completam uma década em 2026:
1. Moonlight: Sob a Luz do Luar
‘Moonlight: Sob a Luz do Luar ‘mostra três fases decisivas da vida de Chiron (Alex R. Hibbert, Ashton Sanders e Trevante Rhodes), um jovem negro criado em uma comunidade periférica de Miami. Da infância marcada pelo bullying à adolescência atravessada por conflitos de identidade, o filme constrói, com delicadeza, um retrato íntimo sobre amadurecimento, solidão e as pressões de um ambiente cercado pelo crime e pelas drogas.
2. Até o Último Homem
Na história, o médico do Exército norte-americano Desmond T. Doss (Andrew Garfield) vai para a Segunda Guerra Mundial decidido a não portar armas nem tirar vidas. Em meio à brutal Batalha de Okinawa, ele atua como socorrista na linha de frente e salva mais de 75 soldados, atitude que desafia convenções militares e ganha reconhecimento oficial, rendendo-lhe a Medalha de Honra do Congresso como o primeiro objetor de consciência da história dos Estados Unidos.
3. A Chegada
Após a chegada de misteriosas naves alienígenas à Terra, a linguista Louise Banks (Amy Adams) é convocada pelos militares para decifrar os símbolos deixados pelos visitantes e descobrir se eles representam uma ameaça. À medida que a comunicação avança, as respostas reveladas colocam em risco não apenas a vida de Louise, mas também o futuro da humanidade.
4. Zootopia: Essa Cidade é o Bicho
Em ‘Zootopia: Essa Cidade é o Bicho’, Judy Hopps deixa a vida no campo para realizar o sonho de se tornar a primeira coelha policial da metrópole. Em sua primeira missão, ao investigar o desaparecimento de um animal, ela se une à astuta raposa Nick Wilde e acaba envolvida em uma conspiração que ameaça toda a cidade.
5. Rogue One: Uma História Star Wars
Em ‘Rogue One: Uma História Star Wars’, Jyn Erso (Felicity Jones) é recrutada pela Aliança Rebelde para liderar uma missão decisiva contra o Império após receber pistas deixadas por seu pai, um dos responsáveis pela construção da Estrela da Morte. Ao lado do capitão Cassian Andor (Diego Luna) e do droide K-2SO, ela embarca em uma operação que pode mudar o rumo da galáxia.
6. Batman vs. Superman - A Origem da Justiça
‘Batman vs Superman: A Origem da Justiça’ mostra como o confronto de Superman (Henry Cavill) em Metrópolis dividiu a opinião pública sobre os alienígenas na Terra. Enquanto alguns o veem como um deus, Bruce Wayne, como Batman (Ben Affleck), acredita que ele representa um perigo. Ao investigar Lex Luthor (Jesse Eisenberg) e sua pedra verde capaz de enfraquecer os filhos de Krypton, o herói se prepara para um embate decisivo.
7. Capitão América: Guerra Civil
Em Capitão América: Guerra Civil, Steve Rogers (Chris Evans) lidera os Vingadores, mas a pressão política para controlar os super-heróis gera um conflito direto com Tony Stark, o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.).
8. Moana - Um Mar de Aventuras
No filme, Moana Waialiki, filha do chefe de uma tribo na Oceania, parte em uma jornada pelo Pacífico para devolver o coração da deusa Te Fiti e salvar sua ilha, enfrentando desafios, criaturas marinhas e descobrindo suas raízes ancestrais.
9. Deadpool
O longa conta a história do ex-militar e mercenário, Wade Wilson (Ryan Reynolds), que é diagnosticado com câncer em estado terminal, porém encontra uma possibilidade de cura em uma sinistra experiência científica. Recuperado, com poderes e um incomum senso de humor, ele torna-se Deadpool e busca vingança contra o homem que destruiu sua vida.
10. Fragmentado
‘Fragmentado’ acompanha Kevin (James McAvoy), um homem que possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar.
11. Invasão Zumbi
Em um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, na Coréia do Sul, um vírus misterioso que transforma as pessoas em zumbis acaba se espalhando de maneira devastadora. A cidade de destino da locomotiva conseguiu com sucesso se defender da epidemia, mas até chegar lá eles deverão lutar pelas suas sobrevivências.
