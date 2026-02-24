Pânico 7: saiba onde assistir à franquia de terror antes do novo filme

Siga o A TARDE no Google

Pânico 7 é uma das principais estreias de 2026 - Foto: Divulgação

A franquia Pânico retorna aos cinemas em 2026 com seu sétimo filme, marcando os 30 anos do longa original que redefiniu o terror ao combinar suspense, humor ácido e metalinguagem.

Desde então, o assassino Ghostface se tornou presença constante no imaginário popular, atravessando diferentes gerações por meio de continuações cinematográficas e uma adaptação para a televisão.

Ao longo das décadas, a saga acompanhou as transformações do próprio gênero slasher, comentando tendências do cinema enquanto renovava sua narrativa a cada nova fase.

Entre pausas prolongadas, retornos nostálgicos e a introdução de novos personagens, a franquia manteve sua essência ao mesmo tempo em que dialogou com públicos distintos.



Com a chegada do novo longa, que traz novamente Sidney Prescott ao centro da história, revisitar os capítulos anteriores se torna quase obrigatório para entender as referências, conexões e a evolução do universo construído desde os anos 1990.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para assistir aos filmes e à série da franquia antes da estreia de Pânico 7.

Confira onde encontrar cada produção da franquia Pânico

Pânico (1996)

Cena de Pânico (1996) | Foto: Divulgação

O primeiro longa acompanha Sidney Prescott (Neve Campbell), adolescente da pacata Woodsboro que passa a ser perseguida por Ghostface, um assassino mascarado conhecido por telefonar para suas vítimas e questioná-las sobre filmes de terror.



Apostando em referências e comentários sobre o próprio gênero, o filme renovou o slasher — então marcado por fórmulas repetidas popularizadas por franquias como Halloween e Sexta-Feira 13. A direção é de Wes Craven, também responsável por A Hora do Pesadelo, com roteiro de Kevin Williamson (Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado; Dawson's Creek).

Onde assistir: O filme está disponível para streaming no Paramount+ e Claro TV+.

Pânico 2 (1997)

Cena de Pânico 2 (1997) | Foto: Divulgação

O sucesso imediato do primeiro capítulo levou à produção de uma sequência lançada apenas um ano depois. Na trama, Sidney e outros sobreviventes tentam reconstruir a vida na faculdade, mas voltam a ser alvo de um novo Ghostface.



Mantendo o tom satírico, o longa comenta o fenômeno das continuações e apresenta até uma franquia fictícia inspirada nos acontecimentos anteriores. “Você gosta de filmes metalinguísticos, Sidney?”

Onde assistir: O filme está disponível para streaming no Paramount+ e Claro TV+.

Pânico 3 (2000)

Cena de Pânico 3 (2000) | Foto: Divulgação

Encerrando a trilogia original, o terceiro filme leva a narrativa para Hollywood, onde assassinatos começam a ocorrer durante a produção de um longa baseado na vida de Sidney.

Ainda lidando com traumas do passado, a protagonista é forçada a retornar ao centro dos acontecimentos enquanto segredos antigos vêm à tona. O roteiro é de Ehren Kruger (O Chamado), a partir de ideias de Williamson, e o elenco conta com participação especial de Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia de Star Wars.



Onde assistir: O filme está disponível para streaming no Paramount+ e Claro TV+.

Pânico 4 (2011)

Cena de Pânico 4 (2011) | Foto: Divulgação

Após mais de dez anos sem novos filmes, a franquia voltou em 2011 com Sidney retornando a Woodsboro para divulgar um livro.

A visita coincide com o surgimento de outro Ghostface, responsável por uma nova sequência de crimes na cidade. Último capítulo dirigido por Wes Craven, o longa satiriza a onda de remakes que dominou o cinema de terror nos anos 2000.



Onde assistir: O filme está disponível para streaming no Prime Video e Canal Lionsgate+.

Pânico (2022)

Cena de Pânico (2022) | Foto: Divulgação

A saga retornou aos cinemas após outra longa pausa com um filme homônimo que volta sua metalinguagem para as chamadas “sequências legado”, produções que continuam franquias clássicas sem reiniciá-las totalmente — formato popularizado por Halloween (2018).



Na história, um novo Ghostface ameaça Woodsboro e coloca tanto personagens clássicos quanto uma nova geração em perigo. A direção é da dupla Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, com roteiro de Guy Busick e James Vanderbilt (Casamento Sangrento).

Onde assistir: O filme está disponível para streaming no Paramount + e Claro TV+.

Pânico VI (2023)

Cena de Pânico VI (2023) | Foto: Divulgação

O êxito do filme anterior resultou rapidamente em uma continuação que acompanha Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega), Chad (Mason Gooding) e Mindy (Jasmin Savoy Brown) tentando recomeçar a vida em Nova York após sobreviverem ao massacre em Woodsboro.

Mesmo longe da cidade natal, o grupo volta a ser perseguido por um Ghostface ainda mais violento.



Onde assistir: O filme está disponível para streaming no Paramount + e Claro TV+.

Pânico 7 (2026)

Cena de Pânico 7 (2026) | Foto: Divulgação

O novo capítulo marca o retorno de Sidney Prescott, novamente atormentada por Ghostface — desta vez com o assassino mirando sua filha, Tatum (Isabel May).



O longa também traz Kevin Williamson de volta à franquia, agora acumulando as funções de roteirista, ao lado de Guy Busick, e diretor.

Onde assistir: Pânico 7 chega aos cinemas em 26 de fevereiro.

Bônus

Pânico: A Série de TV (2015 a 2019)

Cena de Pânico: A Série de TV | Foto: Divulgação

Durante o intervalo entre o quarto e o quinto filme, a franquia ganhou uma versão televisiva produzida pela MTV e distribuída mundialmente pela Netflix. A história se passa em Lakewood e acompanha Emma Duval (Willa Fitzgerald), jovem que se torna alvo de um assassino mascarado.



Na terceira temporada, a produção assume formato de antologia e apresenta uma nova trama centrada no atleta Deion Elliot (RJ Cyler), novamente perseguido por Ghostface.