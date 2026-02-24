Pânico 7: saiba quando estreia e qual a história do filme

Longa de terror ganhou um novo trailer - Foto: Divulgação

‘Pânico 7’ é uma das principais estreias de terror de 2026 e é bastante aguardada pelos fãs da franquia. As expectativas para o lançamento aumentaram ainda mais após a Paramount Pictures divulgar, na segunda-feira, 23, o trailer final do longa.

As cenas da prévia dão destaque a presença ameaçadora do Ghostface e às sequências intensas de perseguições e assassinatos cometidos pelo novo serial killer por trás da máscara, enquanto ele espalha o terror e caos por onde passa.

Qual a história de Pânico 7?

O filme acompanha a chegada do assassino à pacata cidade onde a icônica sobrevivente Sidney Prescott (Neve Campbell) vive com a filha, transformando a jovem em seu próximo alvo.

Determinada a proteger sua família, a protagonista precisará encarar traumas e horrores do passado para tentar encerrar essa perseguição de uma vez por todas.

Retorno de Neve Campbell e mais detalhes

O novo longa, o primeiro da franquia lançado em IMAX, terá o retorno de Neve Campbell, além da direção de Kevin Williamson, que trabalhou nos primeiros filmes da franquia. O roteiro é da dupla Guy Busick e James Vanderbilt, que também escreveram os dois filmes mais recentes da série.

Cambpell, que não participou de ‘Pânico 6’, retorna à ação para o sétimo longa, mais uma vez reprisando o papel de Sidney Prescott. Juntando-se a ela está o único membro da franquia a aparecer em todos os filmes até agora, Courtney Cox, que mais uma vez interpretará o papel de Gale Weathers.

O único outro membro do elenco da duologia anterior confirmado até agora é Mason Gooding, que estrelou o quinto e sexto filmes como Chad Meeks-Martin. Os outros três membros do chamado Core Four — Melissa Berrera, Jenna Ortega e Jasmin Savoy Brown — não retornarão.

Originalmente concebido como uma continuação da história das irmãs vividas por Jenna Ortega e Melissa Barrera, o filme foi reescrito depois que Barrera foi demitida pela Paramount após manifestações pró-Palestina.

Ortega saiu depois e o diretor original, Christopher Landon (‘A Morte te Dá Parabéns’) também, dizendo que a versão de Pânico 7 que faria “não existia mais” depois da demissão de Barrera.

Quando Pânico 7 estreia?

O filme chega aos cinemas em 26 de fevereiro de 2026.

Assista ao trailer de Pânico 7: