GHOSTFACE DE VOLTA
Pânico 7: saiba quando estreia e qual a história do filme
Longa de terror ganhou um novo trailer
Por Edvaldo Sales
‘Pânico 7’ é uma das principais estreias de terror de 2026 e é bastante aguardada pelos fãs da franquia. As expectativas para o lançamento aumentaram ainda mais após a Paramount Pictures divulgar, na segunda-feira, 23, o trailer final do longa.
As cenas da prévia dão destaque a presença ameaçadora do Ghostface e às sequências intensas de perseguições e assassinatos cometidos pelo novo serial killer por trás da máscara, enquanto ele espalha o terror e caos por onde passa.
Qual a história de Pânico 7?
O filme acompanha a chegada do assassino à pacata cidade onde a icônica sobrevivente Sidney Prescott (Neve Campbell) vive com a filha, transformando a jovem em seu próximo alvo.
Determinada a proteger sua família, a protagonista precisará encarar traumas e horrores do passado para tentar encerrar essa perseguição de uma vez por todas.
Retorno de Neve Campbell e mais detalhes
O novo longa, o primeiro da franquia lançado em IMAX, terá o retorno de Neve Campbell, além da direção de Kevin Williamson, que trabalhou nos primeiros filmes da franquia. O roteiro é da dupla Guy Busick e James Vanderbilt, que também escreveram os dois filmes mais recentes da série.
Cambpell, que não participou de ‘Pânico 6’, retorna à ação para o sétimo longa, mais uma vez reprisando o papel de Sidney Prescott. Juntando-se a ela está o único membro da franquia a aparecer em todos os filmes até agora, Courtney Cox, que mais uma vez interpretará o papel de Gale Weathers.
O único outro membro do elenco da duologia anterior confirmado até agora é Mason Gooding, que estrelou o quinto e sexto filmes como Chad Meeks-Martin. Os outros três membros do chamado Core Four — Melissa Berrera, Jenna Ortega e Jasmin Savoy Brown — não retornarão.
Originalmente concebido como uma continuação da história das irmãs vividas por Jenna Ortega e Melissa Barrera, o filme foi reescrito depois que Barrera foi demitida pela Paramount após manifestações pró-Palestina.
Ortega saiu depois e o diretor original, Christopher Landon (‘A Morte te Dá Parabéns’) também, dizendo que a versão de Pânico 7 que faria “não existia mais” depois da demissão de Barrera.
Quando Pânico 7 estreia?
O filme chega aos cinemas em 26 de fevereiro de 2026.
Assista ao trailer de Pânico 7:
