Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

O novo filme de guerra da Netflix que vai salvar sua quarta-feira

Produção baseada em fatos reais conquista o TOP 10 da plataforma e transforma o meio da semana em uma experiência intensa no streaming

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

25/02/2026 - 6:14 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Novo filme da Netflix vem conquistando espectadores ao apostar em uma narrativa intensa
Novo filme da Netflix vem conquistando espectadores ao apostar em uma narrativa intensa -

A quarta-feira marca o meio da semana, aquele momento em que o cansaço já aparece, mas a sexta-feira ainda parece distante. Para muitos, é também o dia perfeito para desacelerar à noite e mergulhar em boas histórias no streaming, mantendo viva a tradição da maratona mesmo longe do fim de semana.

E, atualmente, um novo filme de guerra da Netflix tem chamado atenção justamente por entregar uma experiência forte e impactante.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Daniel Radcliffe comenta rumores sobre viver Wolverine no MCU
Nova oferta agressiva da Paramount pela Warner ameaça a Netflix
Pânico 7: saiba onde assistir à franquia de terror antes do novo filme

Já ocupando a quarta posição no TOP 10 da plataforma, O Mundo Vai Tremer vem conquistando espectadores ao apostar em uma narrativa intensa baseada em acontecimentos reais, transformando a noite de quarta-feira em uma sessão cinematográfica marcada por tensão, emoção e reflexão histórica.

A produção apresenta a história real de um grupo de judeus que tentou escapar de uma prisão alemã durante o Holocausto, tornando-se testemunhas fundamentais dos horrores cometidos nos campos de concentração.

Em 19 de janeiro de 1942, Solomon Wiener e Michael Podchlebnik escapam do primeiro campo de extermínio nazista e se tornam as primeiras pessoas a relatar ao mundo o assassinato sistemático promovido pelo Terceiro Reich.

Uma história real sobre sobrevivência e resistência

Há momentos em que continuar respirando já é um ato político, e falar a verdade pode custar a própria vida. O Mundo Vai Tremer acompanha justamente esse limite extremo, em que sobreviver significa conviver diariamente com o horror e, ainda assim, encontrar forças para reagir.

Dirigido por Lior Geller e estrelado por Oliver Jackson-Cohen, Jeremy Neumark Jones e Charlie MacGechan, o filme mergulha na história real de Solomon Wiener e Michael Podchlebnik, judeus poloneses forçados a trabalhar no campo de extermínio de Chełmno durante a ocupação nazista.

O longa reconstrói um dos episódios mais chocantes do Holocausto e tem base direta em acontecimentos históricos. A narrativa acompanha a fuga de dois prisioneiros do campo de extermínio de Chełmno, na Polônia ocupada, considerado o primeiro centro nazista criado exclusivamente para assassinato em massa.

Para alcançar precisão histórica, o diretor e roteirista Lior Geller dedicou cerca de dez anos à pesquisa sobre o episódio. O projeto contou com a colaboração da Dra. Na’ama Shik, pesquisadora do memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém.

O ator Oliver Jackson-Cohen, que interpreta Solomon, afirmou em entrevistas que cada elemento central do roteiro está ancorado em testemunhos documentados.

O funcionamento do campo de extermínio de Chełmno

Diferentemente de Auschwitz e outros complexos que utilizavam trabalho forçado, Chełmno foi estruturado com um único objetivo: o extermínio imediato. Sob comando do oficial nazista Herbert Lange, famílias judias eram enganadas com promessas de reassentamento e emprego.

Na prática, as vítimas eram obrigadas a se despir e confinadas na parte traseira de caminhões adaptados. O monóxido de carbono do escapamento era redirecionado para o compartimento fechado, causando morte por asfixia durante o trajeto até valas comuns na floresta.

O filme retrata com precisão o funcionamento desses caminhões de gás e o papel do chamado Sonderkommando, grupo de prisioneiros forçados a lidar com os corpos e organizar enterros em massa.

Os protagonistas são baseados em figuras históricas reais: Szlama Ber Winer, chamado no filme de Solomon, e Michał Podchlebnik, representado como Michael. Ambos foram obrigados a trabalhar na remoção de corpos e no descarte de pertences das vítimas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Novo filme da Netflix vem conquistando espectadores ao apostar em uma narrativa intensa
Play

Netflix recria Copa do Mundo histórica em nova série brasileira

Novo filme da Netflix vem conquistando espectadores ao apostar em uma narrativa intensa
Play

Pânico 7: saiba quando estreia e qual a história do filme

Novo filme da Netflix vem conquistando espectadores ao apostar em uma narrativa intensa
Play

Ação, espionagem e romance: a série viciante da Netflix que vai te prender

Novo filme da Netflix vem conquistando espectadores ao apostar em uma narrativa intensa
Play

‘O Morro dos Ventos Uivantes’ aposto no sexo como provocação

x