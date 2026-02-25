Sequência de clássico dos anos 90 reúne DiCaprio e Christian Bale

Siga o A TARDE no Google

Dupla vai estrelar continuação de filme protagonizado por Robert De Niro e Al Pacino - Foto: Reprodução

O ator Christian Bale (‘Batman’) será um dos protagonistas de ‘Fogo Contra Fogo 2’, continuação do clássico policial dirigido por Michael Mann (‘Colateral’), segundo o site DiscussingFilm. O ator estrelará ao lado de Leonardo DiCaprio (‘Ilha do Medo’).

Detalhes sobre enredo e personagens ainda não foram divulgados. A produção está marcada para começar em agosto. Até o momento, também não há data de estreia.

O novo filme vai funcionar tanto como prequela — ou seja, se passa antes dos eventos do primeiro longa — quanto como continuação da história original, expandindo o universo criminal apresentado no primeiro longa.

Qual a história de Fogo Contra Fogo?

Fogo Contra Fogo está disponível no Disney+ | Foto: Reprodução

A filme acompanha a rotina de um ladrão (Robert De Niro) que quer dar seu último golpe antes de aposentar, mas é perseguido pelo implacável detetive Vincent (Al Pacino).

Lançado em 1995, Fogo Contra Fogo é um dos filmes de ação mais cultuados de sua década. Co-protagonizado por De Niro e Pacino, o elenco ainda conta com Val Kilmer, Jon Voight, Natalie Portman e mais.

Fogo Contra Fogo está disponível no Disney+.