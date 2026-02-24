9 filmes sobre aventuras e viagens no espaço e onde assistir

Esses filmes são ideais para quem é apaixonado por ficção científica - Foto: Divulgação

Explorar o espaço sempre foi um dos maiores fascínios da humanidade, e o cinema encontrou nas estrelas um território perfeito para contar histórias sobre sobrevivência, descobertas científicas e os limites da existência humana.

Entre ficção científica, dramas espaciais e jornadas intergalácticas, produções ambientadas fora da Terra continuam conquistando novas gerações de espectadores.

Seja inspirado por fatos reais, missões futuristas ou encontros com formas de vida desconhecidas, o gênero espacial combina espetáculo visual e reflexões profundas sobre solidão, tecnologia e o futuro da humanidade.

Para quem é entusiasta do espaço, apaixonado por ficção científica ou apenas procura uma experiência cinematográfica imersiva, histórias ambientadas além da atmosfera terrestre oferecem aventuras que vão do suspense ao drama emocional, passando por narrativas filosóficas e cheias de ação.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de filmes sobre aventuras e viagens no espaço e onde assistir cada um deles. Confira:

9 filmes de aventura no espaço para ver agora

Perdido em Marte

O astronauta Mark Watney é enviado a uma missão para Marte, mas após uma severa tempestade, ele é dado como morto, abandonado pelos colegas e acorda sozinho no planeta inóspito com escassos suprimentos e sem saber como reencontrar os companheiros ou retornar à Terra.



Ele inicia então uma dura luta pela própria sobrevivência, utilizando de todo o seu conhecimento científico para fazer contato e retornar para casa.

Onde assistir: Disney+ e grátis no MercadoPlay

Interestelar

As reservas naturais da Terra estão chegando ao fim e um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brand, Jenkins e Doyle, ele seguirá em busca de um novo lar.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

Alien: O Oitavo Passageiro

Uma nave espacial, ao retornar para Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteroide. Enquanto a equipe investiga o local, um dos tripulantes é atacado por um misterioso ser.



O que parecia ser um ataque isolado se transforma em um terror constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave o embrião de um alienígena, que não para de crescer e tem como meta matar toda a tripulação.

Onde assistir: Disney+

2001: Uma Odisséia no Espaço

Uma estrutura imponente preta fornece uma conexão entre o passado e o futuro nesta adaptação enigmática de um conto reverenciado de ficção científica do autor Arthur C. Clarke.



Quando o Dr. Dave Bowman e outros astronautas são enviados para uma misteriosa missão, os chips de seus computadores começam a mostrar um comportamento estranho, levando a um tenso confronto entre homem e máquina que resulta em uma viagem alucinante no espaço e no tempo.

Onde assistir: HBO Max

Vida

Uma equipe de seis astronautas da Estação Espacial Internacional descobre sinais de vida inteligente em Marte e a investigação do fato gera consequências inimagináveis.



Onde assistir: HBO Max

Passageiros

Dois passageiros acordam 90 anos antes do tempo programado durante uma viagem de rotina no espaço devido a um mau funcionamento de suas cabines. Sozinhos, Jim e Aurora começam a estreitar o seu relacionamento.



Entretanto, a paz é ameaçada quando eles descobrem que a nave está correndo um sério risco e que eles são os únicos capazes de salvar os mais de cinco mil colegas em sono profundo.

Onde assistir: HBO Max

Prometheus

Uma equipe de cientistas embarca em uma jornada espacial para descobrir a verdade sobre a origem da raça humana. No planeta de destino, eles encontram criaturas poderosas e revelações assustadoras.



Onde assistir: Netflix

Gravidade

Dra. Ryan Stone e o astronauta Matt Kowalsky trabalham juntos para sobreviver depois que um acidente os deixa completamente à deriva no espaço, sem ligação com a Terra e sem esperança de resgate.



Onde assistir: HBO Max e grátis no MercadoPlay

Ad Astra

Roy McBride (Brad Pitt) é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida: viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, um astronauta que se perdeu há vinte anos no caminho para Netuno.

