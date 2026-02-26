Salve Rosa: entenda o final polêmico do filme de suspense da Netflix

Novo filme brasileiro está fazendo sucesso na Netflix - Foto: Divulgação

O suspense psicológico brasileiro #SalveRosa, protagonizado por Klara Castanho, alcançou o topo da Netflix e se tornou atualmente o filme mais assistido da plataforma no Brasil, impulsionado pelo boca a boca nas redes sociais e pela curiosidade em torno de seu final misterioso.

A produção da Panorâmica, em parceria com a Elo Studios e a Paramount Pictures, chegou ao streaming após passagem pelos cinemas e rapidamente conquistou o público.

O longa, que mistura drama psicológico e crítica social, acompanha Rosa, uma influenciadora mirim cuja rotina é marcada pela pressão da fama digital e pelo controle constante da mãe.

Por trás dos posts e das câmeras, a vida da jovem é amplamente exaustiva, onde apresenta um ritmo de trabalho fora do comum controlado por sua mãe superprotetora, Dora.

Quando Rosa sofre um desmaio e começa a investigar o próprio passado, segredos perturbadores vêm à tona, colocando em risco não só a relação entre mãe e filha, mas também a segurança da própria garota.

O sucesso repentino no catálogo reacendeu discussões sobre os temas abordados na trama — especialmente os limites da exposição infantil na internet — e levou milhares de espectadores a comentarem o desfecho nas redes.



Antes mesmo de chegar à Netflix, o filme já acumulava reconhecimento. Durante o Festival do Rio, a obra criada por Mara Lobão e dirigida por Susanna Lira venceu o prêmio de Melhor Filme pelo júri popular na Première Brasil, além de conquistar os troféus de Melhor Atriz, para Klara Castanho, e Melhor Figurino, assinado por Renata Russo.

Agora, com o título ocupando o TOP 1 do streaming, o debate se deslocou para outro ponto: o impacto emocional do final. A conclusão da história, considerada sombria e controversa por parte do público, transformou o suspense em um dos assuntos mais comentados da semana online.

Para a protagonista Klara Castanho, o alcance da produção na plataforma reflete a dedicação aplicada à construção da personagem:

"Ver os caminhos que a nossa história tem trilhado é um sonho desde a concepção. Víamos potencial e força desde o dia 1, e sentir o quanto ela impacta as pessoas é tudo que sempre esperamos. Eu estudei cada respiração, cada olhar, cada palavra pra que essa menina tivesse o impacto que ela tem. Só posso celebrar", afirma a atriz.

Mara Lobão, criadora do projeto, reforça que o desempenho reflete a conexão imediata com a audiência:

"É incrível ver um projeto independente alcançando os resultados que o #SalveRosa tem conseguido. Desde que lançamos o trailer, que teve mais de 10 milhões de visualizações, sentimos o potencial do filme junto ao público. E agora é fato: o filme viralizou! Conseguir sucesso de crítica e público com um filme de suspense é uma novidade no mercado brasileiro. E espero que esse seja apenas o primeiro de muitos", destaca.

Em busca de estabilidade e ascensão social, as duas se mudam para um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, onde a relação transita entre o cuidado e o controle, em um ambiente marcado por pressões externas e conflitos internos.

Final explicado (e por que ele revoltou o público)

⚠️ Atenção: spoilers a seguir

O desfecho de #SalveRosa é justamente o elemento que mais tem dividido opiniões. No final do filme, Rosa morre, enquanto sua mãe consegue sair impune após os crimes cometidos ao longo da narrativa, e termina o lona grávida de outra menina.

A conclusão amarga, sem redenção ou justiça tradicional, surpreendeu parte dos espectadores e provocou forte reação nas redes sociais.

No X (antigo Twitter), a repercussão foi marcada por críticas e manifestações de indignação de parte do público em relação ao desfecho da história. Usuários da plataforma compartilharam opiniões negativas sobre o rumo narrativo adotado pelo filme. “Fui ver o filme 'Salve Rosa' e o final foi tão bosta que deu vontade de quebrar minha tv no meio”, escreveu um internauta.

“Aff que final merda esse de Salve Rosa, assisti porque todo mundo tava falando, tinha tudo pra ser bom mas não souberam aproveitar a história e o final nem se fala”, comentou outro usuário.

“Que filme ruim esse Salve Rosa achei que ia ter um final melhor mas a Klara arrasou no papel”, avaliou outro comentário. “Salve Rosa seria muito melhor se fosse uma mini série, que final merda”, opinou mais um usuário da rede social.

Apesar das críticas ao encerramento, o debate ajudou a impulsionar ainda mais o alcance do longa, que segue dominando o ranking da Netflix e consolidando o suspense brasileiro como um dos gêneros em ascensão entre o público do streaming.