O filme de ação da Netflix perfeito para animar sua quinta-feira

Esse filme da Netflix é ideal para salvar sua quinta-feira - Foto: Divulgação

O final de semana ainda não chegou, mas, com ele se aproximando, começa também aquela vontade de desacelerar e assistir a um bom filme. Para quem busca uma opção leve, divertida e cheia de adrenalina, O Dublê, disponível na Netflix, surge como uma aposta certeira para transformar a quinta-feira em noite de cinema sem sair de casa.



Dirigido por David Leitch (Trem-Bala, Deadpool 2), o longa de ação e comédia lançado em 2024 revisita o universo dos bastidores de Hollywood ao se inspirar na série Duro na Queda, sucesso dos anos 80.

A produção acompanha um profissional acostumado a viver perigos extremos, até que um acidente muda completamente o rumo da sua vida.

O Dublê conta o que acontece quando alguém que vive do risco perde o chão, literalmente, e precisa decidir se volta ou não para o jogo. Colt Seavers (Ryan Gosling) é um dublê veterano que construiu a carreira jogando o corpo contra carros, explosões e quedas absurdas até um acidente quase encerrar tudo de uma vez.

Porém, um tempo depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex-namorada, Jody Moreno, realizando as cenas mais intensas de ação de Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), protagonista do longa.

Durante as filmagens, este herói da classe trabalhadora abraçou a missão e a responsabilidade de desvendar um grande mistério: o desaparecimento misterioso de Tom.

E, enquanto grava suas sequências e tenta entender o sumiço do astro de Hollywood, Colt descobre que pode ter se envolvido em algo muito maior do que um simples trabalho como dublê, tudo isso enquanto tenta reconquistar o amor da sua vida.

Além da narrativa cheia de ação, o filme também dialoga diretamente com a trajetória do próprio diretor. Antes de se tornar cineasta, David Leitch trabalhou como dublê por anos em Hollywood, experiência que influencia o olhar do longa sobre profissionais que vivem nos bastidores das grandes produções. Nesse percurso, sua esposa, produtora e sócia, Kelly McCormick, surge como figura central de sua ascensão.

Entre cenas explosivas, humor e romance, O Dublê transforma os bastidores do cinema em cenário para uma história sobre recomeços, riscos e segundas chances, ingredientes ideais para quem quer antecipar o clima do fim de semana já nesta quinta-feira.