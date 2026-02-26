Netflix acaba de lançar nova temporada de uma de suas melhores séries

Netflix acaba de disponibilizar a quarta temporada de série de sucesso - Foto: Divulgação

A Netflix acaba de disponibilizar a quarta temporada de O Poder e a Lei, série jurídica que se consolidou como uma das produções mais consistentes do catálogo desde sua estreia, em 2022. O retorno mantém a essência que conquistou o público, mas eleva os riscos ao colocar o próprio protagonista no centro de uma acusação criminal.

Na nova temporada, Mickey Haller, personagem interpretado por Manuel García Rulfo, enfrenta uma reviravolta decisiva: em vez de defender clientes, ele passa a lutar para provar a própria inocência diante da possibilidade de ser condenado por um crime que não cometeu. A mudança altera a dinâmica da narrativa e intensifica o suspense ao longo dos 10 episódios.

Com o fim de semana se aproximando e a procura por boas maratonas aumentando entre os assinantes, a chegada dos novos capítulos reforça o apelo da série para quem busca uma história envolvente, equilibrando drama jurídico e entretenimento acessível.



Mudança de perspectiva eleva a tensão

A produção mantém o formato já conhecido, em que cada temporada gira em torno de um grande caso, preservando também sua identidade visual. Não há mudanças estilísticas significativas, e a série permanece fiel à estética estabelecida desde o primeiro episódio, com pequenas variações usadas apenas para destacar o momento delicado vivido pelo protagonista.

Isso significa repetição? Não exatamente. A nova fase apresenta surpresas narrativas que dialogam diretamente com temporadas anteriores, ampliando conexões e aprofundando conflitos. O desenvolvimento gradual do caso mantém o interesse constante, incentivando o espectador a seguir episódio após episódio.

Drama mais intenso sem perder a leveza

A quarta temporada aumenta a carga dramática ao ponto de gerar incerteza real sobre o destino de personagens importantes. Algumas decisões narrativas podem parecer abruptas, mas se encaixam no histórico da série e adicionam novas camadas emocionais à jornada de Haller, sem abandonar o tom leve que sempre caracterizou a produção.

As consequências do assassinato pelo qual o advogado é acusado permitem explorar diferentes frentes da história, desde métodos questionáveis das forças da lei até os desafios enfrentados para descobrir quem realmente está por trás do crime. O ritmo fluido contribui para episódios dinâmicos e de fácil maratona.

Novos destaques no elenco e futuro garantido

Entre as novidades do elenco, Constance Zimmer surge como a promotora determinada a garantir a condenação de Haller, enquanto Neve Campbell ganha maior destaque após participação reduzida na temporada anterior, assumindo papel mais relevante na narrativa.

A Netflix já confirmou que O Poder e a Lei terá uma quinta temporada, decisão que ameniza o impacto do desfecho atual. O final da quarta temporada deixa novos caminhos abertos e amplia a expectativa sobre o futuro da história.

Mesmo sem buscar reinventar completamente sua fórmula, a série segue eficaz no que se propõe, consolidando-se como uma das produções mais confiáveis do streaming e mantendo o interesse do público a cada nova temporada.