Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

Netflix acaba de lançar nova temporada de uma de suas melhores séries

Novos episódios chegam ao catálogo com trama mais intensa e um caso que coloca o protagonista diante do maior desafio de sua carreira

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

26/02/2026 - 15:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Netflix acaba de disponibilizar a quarta temporada de série de sucesso
Netflix acaba de disponibilizar a quarta temporada de série de sucesso -

A Netflix acaba de disponibilizar a quarta temporada de O Poder e a Lei, série jurídica que se consolidou como uma das produções mais consistentes do catálogo desde sua estreia, em 2022. O retorno mantém a essência que conquistou o público, mas eleva os riscos ao colocar o próprio protagonista no centro de uma acusação criminal.

Na nova temporada, Mickey Haller, personagem interpretado por Manuel García Rulfo, enfrenta uma reviravolta decisiva: em vez de defender clientes, ele passa a lutar para provar a própria inocência diante da possibilidade de ser condenado por um crime que não cometeu. A mudança altera a dinâmica da narrativa e intensifica o suspense ao longo dos 10 episódios.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Salve Rosa: entenda o final polêmico do filme de suspense da Netflix
Pânico 7 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador
O filme de ação da Netflix perfeito para animar sua quinta-feira

Com o fim de semana se aproximando e a procura por boas maratonas aumentando entre os assinantes, a chegada dos novos capítulos reforça o apelo da série para quem busca uma história envolvente, equilibrando drama jurídico e entretenimento acessível.

Mudança de perspectiva eleva a tensão

A produção mantém o formato já conhecido, em que cada temporada gira em torno de um grande caso, preservando também sua identidade visual. Não há mudanças estilísticas significativas, e a série permanece fiel à estética estabelecida desde o primeiro episódio, com pequenas variações usadas apenas para destacar o momento delicado vivido pelo protagonista.

Isso significa repetição? Não exatamente. A nova fase apresenta surpresas narrativas que dialogam diretamente com temporadas anteriores, ampliando conexões e aprofundando conflitos. O desenvolvimento gradual do caso mantém o interesse constante, incentivando o espectador a seguir episódio após episódio.

Drama mais intenso sem perder a leveza

A quarta temporada aumenta a carga dramática ao ponto de gerar incerteza real sobre o destino de personagens importantes. Algumas decisões narrativas podem parecer abruptas, mas se encaixam no histórico da série e adicionam novas camadas emocionais à jornada de Haller, sem abandonar o tom leve que sempre caracterizou a produção.

As consequências do assassinato pelo qual o advogado é acusado permitem explorar diferentes frentes da história, desde métodos questionáveis das forças da lei até os desafios enfrentados para descobrir quem realmente está por trás do crime. O ritmo fluido contribui para episódios dinâmicos e de fácil maratona.

Novos destaques no elenco e futuro garantido

Entre as novidades do elenco, Constance Zimmer surge como a promotora determinada a garantir a condenação de Haller, enquanto Neve Campbell ganha maior destaque após participação reduzida na temporada anterior, assumindo papel mais relevante na narrativa.

A Netflix já confirmou que O Poder e a Lei terá uma quinta temporada, decisão que ameniza o impacto do desfecho atual. O final da quarta temporada deixa novos caminhos abertos e amplia a expectativa sobre o futuro da história.

Mesmo sem buscar reinventar completamente sua fórmula, a série segue eficaz no que se propõe, consolidando-se como uma das produções mais confiáveis do streaming e mantendo o interesse do público a cada nova temporada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Netflix acaba de disponibilizar a quarta temporada de série de sucesso
Play

Netflix recria Copa do Mundo histórica em nova série brasileira

Netflix acaba de disponibilizar a quarta temporada de série de sucesso
Play

Pânico 7: saiba quando estreia e qual a história do filme

Netflix acaba de disponibilizar a quarta temporada de série de sucesso
Play

Ação, espionagem e romance: a série viciante da Netflix que vai te prender

Netflix acaba de disponibilizar a quarta temporada de série de sucesso
Play

‘O Morro dos Ventos Uivantes’ aposto no sexo como provocação

x