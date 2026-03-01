Esse filme da Netflix é a escolha perfeita para agitar seu domingo

Filme da Netflix é a opção ideal para uma maratona nesta domingo - Foto: Divulgação

Para quem quer agitar o domingo e aproveitar os últimos momentos do fim de semana antes da rotina recomeçar, o filme francês Irmãos de Orfanato surge como uma das apostas do momento na Netflix.

Recém-chegado ao catálogo, o filme já alcançou o TOP 10 da plataforma e ocupa atualmente a quarta posição entre os mais assistidos, chamando atenção pela mistura de adrenalina, tensão emocional e reencontros marcados pelo passado.

Entre as novidades recentes do streaming, a produção aposta em uma narrativa intensa que acompanha dois homens ligados por um trauma de infância e obrigados a se reencontrar após anos seguindo caminhos opostos.

A proposta transforma a experiência doméstica em uma sessão de ação direta, ideal para quem busca entretenimento envolvente sem sair de casa.



A ação que acompanha o ritmo do streaming

Nos últimos anos, o público passou a encaixar determinados tipos de filmes na rotina doméstica. Enquanto grandes espetáculos continuam associados às salas de cinema, thrillers de ação mais centrados nos personagens ganharam força no streaming, ideais para assistir sem pressa, pausar e retomar ao longo da noite.

Dirigido por Olivier Schneider, Irmãos de Orfanato surge exatamente dentro desse novo hábito de consumo. O longa acompanha dois homens separados pelo tempo, mas ligados por um trauma de infância, em uma narrativa que troca grandiosidade excessiva por intensidade física e emocional.

Reencontro marcado por passado e vingança

A trama acompanha Gab e Driss, amigos de infância que cresceram juntos em um orfanato e seguiram caminhos opostos na vida adulta. Gab tornou-se policial da IGPN, divisão de Assuntos Internos, enquanto Driss passou a atuar como mediador para o crime organizado.

A morte de Sofia, amiga em comum e primeiro amor dos dois, em um suposto acidente de carro, obriga o reencontro da dupla. O caso ganha novos contornos quando Leïla, filha adolescente da vítima e campeã de canne de combat, descobre que uma grande empresa de segurança pode estar abafando a verdade.

Movida pela vingança, ela rouba a arma de Gab e decide agir sozinha, forçando os antigos amigos a deixarem diferenças de lado para impedir que a situação saia definitivamente do controle.

A força da dupla protagonista

Grande parte do impacto do filme está na dinâmica entre Alban Lenoir e Dali Benssalah. O longa resgata a clássica fórmula do buddy cop, lembrando produções marcadas pela parceria entre personagens opostos que precisam aprender a confiar novamente.

Lenoir interpreta um policial reservado que esconde feridas emocionais por trás da rigidez profissional, enquanto Benssalah equilibra carisma e humor seco para revelar um personagem igualmente marcado pelo passado. A relação entre os dois dá peso emocional à narrativa e impede que o filme se resuma apenas à ação.

Sonia Faïdi também se destaca como Leïla, personagem que foge do estereótipo de vítima e assume papel ativo na trama, enquanto Suzanne Clément e Romain Levi reforçam a ameaça como antagonistas.

Pancadaria realista e adrenalina constante

Com experiência como coordenador de dublês em franquias como James Bond, Velozes e Furiosos e Busca Implacável, Olivier Schneider constrói cenas de ação com forte senso físico. As lutas são filmadas quase como diálogos, revelando conflitos internos através dos movimentos.

O filme inclui perseguições intensas pelas ruas de Saint-Jean-de-Luz e Biarritz, além de combates corpo a corpo que evitam o excesso de efeitos digitais. Um dos destaques é o fato de Alban Lenoir ter realizado 100% das próprias acrobacias, algo perceptível nas sequências em que pilota um Ford Capri.

O clímax, ambientado em uma casa abandonada sob chuva intensa, concentra o espírito do longa: tensão direta, impacto físico e adrenalina sem exageros visuais.

Uma escolha certeira para prolongar o fim de semana

Sem tentar reinventar o gênero, Irmãos de Orfanato aposta em entretenimento direto e eficiente, sustentado pela química do elenco e por uma direção energética.

Mesmo com um roteiro que segue caminhos conhecidos, o filme entrega exatamente o que promete: ação sólida, personagens marcados pelo passado e uma história de lealdade construída sob pressão.

Para quem ainda não quer abandonar o clima de maratona após o domingo, o longa aparece como uma opção certeira para transformar a segunda-feira em uma sessão intensa e cheia de energia.