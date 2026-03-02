Menu
'TRAGA SEU BALDE'

10 litros de pipoca por menos de R$ 20: cinema anuncia volta de promoção

Ação fez sucesso em 2025 ao estimular a criatividade do público

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

02/03/2026 - 19:52 h | Atualizada em 02/03/2026 - 20:09

Recipientes utilizados no Dia da Pipoca em 2025
Recipientes utilizados no Dia da Pipoca em 2025 -

A Rede Cinemark anunciou a segunda edição do Dia da Pipoca com a ação Traga Seu Balde, que permite que clientes consigam encher de pipoca qualquer recipiente de até 10 litros de capacidade – equivalente a dois baldes tradicionais da Cinemark – por somente R$ 19. Após o sucesso em 2025, a promoção deste ano acontecerá no dia 8 de março.

A promoção é válida em todo o país, exceto em unidades com Snack Bar Prime (como Cidade Jardim, em SP, e Village Mall, no RJ). Na Bahia, as unidades do Salvador Shopping e do Boulevard Shopping Camaçari estão inclusas na ação.

Como participar da ação?

A promoção exige apenas que os recipientes estejam higienizados e sejam impermeáveis, caso o cliente queira manteiga na pipoca.

Se o cliente levar ao cinema um item que tenha mais de 10 litros de capacidade, é possível realizar múltiplas compras até completar a capacidade máxima. Ao mesmo tempo, caso o cliente leve um recipiente com capacidade menor que 10 litros, o mesmo será preenchido até a sua capacidade.

A Rede Cinemark ainda alerta que não será oferecido refil, ou seja, a promoção não garante o reabastecimento fracionado dos baldes, e sim apenas de forma única.

Sabrina Salgado, Diretora de Marketing e Clientes da Cinemark, revela que a ação levou ao consumo de mais de 31 toneladas de pipoca no Brasil no ano passado. Como comparação, no fim de semana de estreia de "Divertida Mente 2", a maior bilheteria da história do Brasil, o volume de pipoca vendido na rede foi a metade do total registrado na promoção dos 10 litros.

Tags:

cinema Cinemark Dia da Pipoca pipoca promoção

x