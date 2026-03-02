Era um dublê? Jim Carrey faz aparição pública e surpreende o público

Jim Carrey em 2024 e em 2026 - Foto: Reuters

O ator canadense Jim Carrey chamou a atenção ao aparecer publicamente na 51ª edição dos Prêmios César, realizada na última quinta-feira, 26, no teatro L’Olympia, em Paris, onde recebeu um César Honorário por sua trajetória no Cinema. No entanto, o ponto que levantou debates nas redes sociais foi a aparência do ator de 64 anos.

Afastado do cinema desde 2018, Jim Carrey anunciou sua aposentadoria profissional em 2022, apesar de ter participado dos três filmes live-action da saga Sonic: “Sonic: O Filme” (2020), “Sonic 2” (2022) e “Sonic 3” (2024), na qual interpreta o doutor Ivo Robotnik, principal antagonista do personagem principal. Ele já está confirmado para o Sonic 4, que estreia em março de 2027.

Ainda assim, ele afirmou que considerava que o ciclo da sua carreira no cinema já estava encerrado, mantendo um perfil discreto e direcionando sua vida a interesses pessoais desde a aposentadoria. Devido a isso, grande parte do público se surpreendeu ao ver a nova aparência do artista.

Era um dublê?

Vestido com terno preto e cabelos longos, Carrey foi considerado por alguns usuários como “irreconhecível”. Em plataformas como X (antigo Twitter), vários internautas questionaram sua aparência e chegaram a publicar imagens comparativas para destacar as principais diferenças em seu visual, com alguns sugerindo que um dublê poderia ter aparecido na premiação no lugar do ator.

E essa teoria sobre o Jim Carrey ter sido substituído, alguém acredita? pic.twitter.com/AFeTadvrgr — Peter (@peterjordan) March 2, 2026

O rumor reforçado pelo maquiador Alexis Stone, conhecido por se fantasiar de famosos. Em uma publicação no Instagram, Stone deu a entender que se passou pelo ator usando uma máscara.

Até o momento, Carrey não se pronunciou sobre as especulações relacionadas à sua imagem. Por sua vez, Gregory Caulier, delegado geral do Prêmio César, afirmou em nota que o ator realmente esteve presente no local:

“A visita de Jim Carrey foi planejada desde o verão. Foram oito meses de discussões contínuas. Ele trabalhou em seu discurso em francês por meses, perguntando-me sobre a pronúncia exata de certas palavras. Ele veio com sua companheira, sua filha, seu neto e 12 amigos próximos e familiares. Seu assessor de imprensa de longa data o acompanhou. Seu velho amigo Michel Gondry, que fez um filme e duas séries com ele, estava lá, e eles ficaram encantados em se reencontrar”.

Discurso

Durante a cerimônia, o protagonista de sucessos da indústria cinematográfica como “O Máskara” e “O show de Truman: o show da vida” dedicou o prêmio ao pai, a quem descreveu como “o homem mais engraçado” que já conheceu.

Ele ainda fez referência aos antepassados que saíram de Saint-Malo, na França, para o Canadá, conectando sua história pessoal ao país anfitrião da homenagem.

Durante o discurso, o ator tentou falar em francês diante do público parisiense e brincou com seu desempenho. “Como foi meu francês? Mais do que medíocre, não?”, comentou ele em tom bem humorado.