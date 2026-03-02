Todo Mundo em Pânico 6: veja todos os filmes parodiados em novo trailer

Siga o A TARDE no Google

Todo Mundo em Pânico retorna com diversas referências a franquias clássicas e novos sucessos - Foto: Divulgação

Onze anos após o último filme da franquia, Cindy, Brenda e companhia estão de volta no novo filme de Todo Mundo em Pânico, que chega aos cinemas em junho deste ano. E nessa segunda-feira, 2, o primeiro trailer do longa foi lançado, deixando os fãs eufóricos.



Com pouco mais de dois minutos de duração, o vídeo mostra que os irmãos Wayan, criadores de As Branquelas, não perderam o timing que transformou a saga em um fenômeno da comédia nos anos 2000. Além de brincar novamente com o icônico Ghostface, o novo capítulo aposta em piadas rápidas e referências que atravessam diferentes gerações do terror.

Ao mesmo tempo que franquias clássicas e novos sucessos do gênero dominam o cinema atual, uma de suas paródias mais famosas também retorna.



Dentre as referências já identificadas pelos fãs, aparecem cenas inspiradas em 'Pecadores', filme indicado ao Oscar, além de produções recentes como 'M3GAN' e 'A Hora do Mal', indicando que o longa pretende satirizar Hollywood da mesma forma exagerada de sempre.

Descubra todos os filmes referenciados no trailer de Todo Mundo Em Pânico 6

Pânico 6

Cena de Pânico 6 | Foto: Divulgação

A abertura do trailer já deixa claro qual será o tom da nova sequência. A cena mostra um personagem sendo atacado por Ghostface dentro de um trem, recriando diretamente uma das sequências mais tensas de Pânico VI, quando Mindy Meeks-Martin é esfaqueada durante uma viagem.

A escolha da referência funciona como uma metalinguagem, já que a própria franquia Todo Mundo em Pânico nasceu como paródia da saga Pânico.



O encerramento do trailer também brinca com a ausência de Neve Campbell no filme original, fazendo uma piada sobre como certas franquias parecem incompletas sem seus protagonistas clássicos.

Heart Eyes e assassinos clássicos do terror

Cena de Heart Eyes | Foto: Divulgação

A mesma sequência no trem esconde diversas referências rápidas que homenageiam — e satirizam — o slasher moderno. Entre elas está uma máscara idêntica ao assassino de Heart Eyes, sucesso recente do gênero.

Além disso, o trailer apresenta versões caricatas de ícones do terror, como Jason Voorhees (Sexta-Feira 13), Leatherface (O Massacre da Serra Elétrica), Michael Myers (Halloween), Pennywise (IT) e possivelmente Chucky (Brinquedo Assassino).



M3GAN

Cena de M3GAN | Foto: Divulgação

Um dos momentos mais evidentes da paródia envolve M3GAN, fenômeno recente do terror pop. No trailer, Ghostface surge usando o figurino completo da boneca assassina, incluindo peruca e roupas características.

A cena recria ainda a famosa dança da personagem, que viralizou nas redes sociais após o lançamento do filme original, transformando um dos momentos mais icônicos do terror recente.



Wandinha

Cena de Wandinha | Foto: Divulgação

A série Wandinha, sucesso global da Netflix, também entra na lista de referências. Uma personagem aparece com as mesmas tranças pretas duplas associadas à versão interpretada por Jenna Ortega.



A piada é reforçada pelo nome “Tuesday”, uma brincadeira direta com o significado do nome Wednesday, ampliando o humor baseado em trocadilhos típicos da franquia.

Halloween (2018)

Cena de Halloween | Foto: Divulgação

Quando Cindy retorna à narrativa, seu visual apresenta uma transformação clara inspirada em Laurie Strode na versão de Halloween lançada em 2018. O cabelo loiro mais longo, os óculos e até o figurino remetem diretamente à personagem vivida por Jamie Lee Curtis.

A ambientação também acompanha a referência, mostrando Cindy vivendo em uma casa isolada equipada com sistemas de proteção, replicando o clima paranoico do filme.



Ma

Cena de Ma | Foto: Divulgação

Brenda também ganha uma caracterização inspirada em outro terror recente. Sua aparência lembra diretamente a personagem interpretada por Octavia Spencer em Ma, incluindo o corte de cabelo curto e o figurino com suéter semelhante ao visto no longa de 2019.

Pecadores

Cena de Pecadores | Foto: Divulgação

O trailer dedica espaço a referências ao sucesso dirigido por Ryan Coogler. Em uma das cenas, três personagens brancos chegam a uma festa frequentada por Brenda e Shorty tentando beber e tocar música, recriando de forma cômica a chegada de Remmick ao Club Juke em Pecadores.

Outro momento remete à cena em que Sammie abre as portas da igreja, reproduzindo a construção visual do filme indicado ao Oscar.



Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Cena de Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo | Foto: Divulgação

Mesmo não sendo um terror, o vencedor do Oscar também aparece entre as paródias. Cindy é mostrada lutando contra Ghostface utilizando objetos de conotação sexual que fazem referência direta à cena de luta protagonizada por Evelyn e Jobu no longa original.



A inclusão reforça que Todo Mundo em Pânico 6 amplia seu alcance para além do terror, satirizando também fenômenos recentes da cultura pop.

Corra!

Cena de Corra! | Foto: Divulgação

O clássico moderno de Jordan Peele ganha uma recriação imediata e reconhecível. Shorty aparece afundando lentamente em uma cadeira após Ghostface mexer uma colher dentro de uma xícara de chá, reproduzindo o método de hipnose usado contra o protagonista vivido por Daniel Kaluuya em Corra!. A cena transforma um dos momentos mais inquietantes do filme em uma gag visual.



Sorria

Cena de Sorria | Foto: Divulgação

A franquia Sorria também é alvo da comédia. Em uma cena ambientada em um hospital, Cindy conversa com uma pessoa exibindo um sorriso exageradamente grande e perturbador.

A personagem chega a reagir de forma impulsiva, atingindo o indivíduo com um objeto hospitalar, em uma clara paródia da atmosfera criada pelos filmes originais.



A Hora do Mal

Cena de A Hora do Mal | Foto: Divulgação

O trailer incorpora elementos visuais inspirados no sucesso de terror de 2025. Um relógio digital marcando 2:17 aparece em destaque, seguido por crianças correndo pela rua com os braços estendidos, recriando imagens associadas ao filme.

A referência demonstra como a nova sequência também dialoga com produções extremamente recentes do gênero.



Longlegs: Vínculo Mortal

Cena de Longlegs: Vínculo Mortal | Foto: Divulgação

O assassino vivido por Nicolas Cage em Longlegs: Vínculo Mortal também recebe sua versão satirizada. Um personagem de pele pálida e cabelos longos grisalhos surge em cena com visual praticamente idêntico ao original.

Logo depois, outra personagem aparece vestida de maneira semelhante à protagonista Lee Harker, reforçando a recriação estética do filme.



A Substância

Cena de A Substância | Foto: Divulgação

O body horror lançado em 2024 ganha uma referência direta e fácil de identificar. O trailer mostra uma sala completamente branca contendo um frasco com líquido verde chamado “The Stuff”, reproduzindo o elemento central do filme e transformando sua atmosfera perturbadora em humor absurdo.



Terrifier 3

Cena de Terrifier 3 | Foto: Divulgação

Art, o Palhaço, um dos vilões mais populares do terror recente, aparece em uma versão parodiada vestindo roupa de Papai Noel dentro de um shopping. A cena recria o comportamento visto em Terrifier 3, quando o personagem mistura violência e clima natalino, aqui reinterpretado em tom cômico característico da franquia.