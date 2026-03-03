Cine Glauber Rocha e Sala Walter sediam maratona de filmes do XXI Panorama

'Cais', de Safira Moreira, está na lista dos longas do festival - Foto: Divulgação

Parte da programação do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema já estava sendo divulgada nas redes sociais nas últimas semanas. Mas na manhã de ontem, os diretores do festival divulgaram as seleções das mostras competitivas Nacional, Baiana e Internacional.

“O Panorama foi muito importante no movimento de mostrar que existia um público muito desejoso e interessado em ver outros filmes, ver o cinema brasileiro e o cinema baiano”, afirmou Cláudio Marques, que idealiza o evento junto com Marília Hughes.

“O festival tem um papel muito importante nesse sentido e isso dá uma alegria muito grande para todos nós que trabalhamos no Panorama”, comemorou, destacando o montante de cerca de 1930 filmes inscritos para esta edição, um número recorde.

O evento, que acontece entre 25 de março e 1º de abril, em Salvador (no Cine Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira), e de 25 a 29 de março em Cachoeira (no Cine Theatro Cachoeirano), celebra sua 21ª edição como o principal evento de cinema da Bahia e um dos mais importantes e tradicionais do Brasil.

Destaques

O filme de abertura, em Salvador, será A Vida de Cada Um, de Murilo Salles, cineasta veterano nascido no Rio de Janeiro – o diretor estará presente na sessão, junto com a atriz protagonista Bianca Comparato. Já em Cachoeira, a abertura fica por conta de O Samba que Mora Aqui, de Vítor Rocha, filme que dialoga com a cultura ancestral e musical do Recôncavo.

Ao todo, serão exibidos mais de 130 produções, entre curtas e longas-metragens, muitas delas inéditas na Bahia. Apesar das mostras competitivas serem um grande chamariz do evento, muitos outros filmes compõem a programação.

Nesta edição, se destacam as mostras dedicadas a duas cineastas importantes do cenário mundial. Agnès Varda, única mulher da Nouvelle Vague Francesa, terá seis de seus longas apresentados no Panorama, como o clássico Os Renegados.

Já a cineasta cubana Sara Gómez ganha uma retrospectiva completa, que inclui o único longa que dirigiu, De Certa Maneira, mais 14 de seus curtas. Há ainda uma mostra de filmes nacionais clássicos restaurados recentemente, além de um recorte de obras em super-8 de temática LGBT+ feitos nas Paraíba.

Todos os filmes selecionados podem ser consultados no site oficial e nas redes sociais do Panorama.

Formação

Além das exibições, o Panorama conta com uma série de atividades formativas, como a Oficina de Crítica Cinematográfica, a ser ministrada pelo crítico Adolfo Gomes, de onde sai o Júri Jovem que premia filmes da competitiva Nacional e Baiana.

Também continuam em atividade os já tradicionais laboratórios de Roteiro, destinado aos projetos que estão começando e aprimorando a sua fase inicial de escrita (com consultoria de Aleksei Abib, Ceci Alves e Iana Cossoy), e o de Montagem, voltado para produções já filmadas, mas em fase de finalização e edição (ministrado por Cristina Amaral).

Uma novidade este ano é a Oficina Introdutória à Restauração Digital de Filmes, conduzida pelo arquivista estadunidense radicado no Brasil, William Plotnick.

Pensar a exibição

Despois do sucesso do Seminário de Exibição criado no ano passado, o Panorama volta a fazer uma segunda edição em 2026. Trata-se de um espaço reservado para exibidores e agentes de audiência do Brasil inteiro com o objetivo de discutir os caminhos da exibição dos filmes e sua relação com o público que frequenta os cinemas.

“No ano passado, o Brasil lançou cerca de 246 longas, o que ocupou 10% do mercado interno. Mas se a gente excluir O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui, esse número cai para 1.7%”, alertou Marques.

“É uma situação que a gente precisa encarar, se não isso vai fazer muito mal para o cinema brasileiro. A gente tem que discutir como fazer com que o público nacional veja os filmes que estão sendo produzidos”, pontuou.

