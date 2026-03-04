Menu
HOME > CINEINSITE
SE LIGA NA DICA!

Esse novo filme de suspense da Netflix é ideal para sua quarta-feira

Recém-chegado ao catálogo, o filme promete prender sua atenção nesse meio de semana

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/03/2026 - 6:32 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Filme rápidamente alcançou o TOP 10 e é a escolha ideal para esta quarta-feira
Filme rápidamente alcançou o TOP 10 e é a escolha ideal para esta quarta-feira

Mesmo ainda no meio da semana, a vontade de assistir um bom filme é uma constante. E se a ideia é escolher algo intenso, atual e que renda boas reflexões, uma produção recém-chegada à Netflix pode ser a pedida certa para transformar a quarta-feira.

A Acusada rapidamente alcançou o TOP 10 da plataforma e atualmente ocupa a terceira posição entre os títulos mais assistidos. O thriller psicológico indiano, ambientado em Londres, tem movimentado debates nas redes sociais e sido associado a casos reais por parte do público.

Leia Também:

Essa série pode ter antecipado o conflito entre Israel e Irã
3 séries curtas e viciantes da Netflix para ver em apenas uma tarde
Quentin Tarantino morreu em Israel? Entenda o que aconteceu

Dirigido por Anubhuti Kashyap, o longa constrói uma narrativa centrada no impacto devastador de uma denúncia de má conduta dentro de uma instituição médica, tema que dialoga diretamente com debates contemporâneos sobre reputação, poder e julgamento social.

A produção aposta menos em reviravoltas espetaculares e mais na tensão psicológica, criando uma atmosfera contida que, em diversos momentos, se aproxima de um registro quase documental, característica que reforça a sensação de realismo desde sua estreia.

Queda pública e tensão psicológica

Em A Acusada, uma celebrada médica lésbica é acusada de má conduta sexual, levando sua vida para um buraco aparentemente sem fim. A Dr. Geetika Sen é uma renomada ginecologista e chefe da área num grande hospital em Londres.

Apesar de muito elogiada por sua excelência, Geetika é frequentemente criticada por seu jeito rígido.

Sua vida, porém, parece perfeita e nos eixos, principalmente agora que, junto com sua esposa, a Dr. Meera Mishra, ela pretende adotar uma criança.

As coisas, entretanto, começam a sair do controle quando uma acusação de assédio sexual contra Geetika é feita para o RH do hospital. As alegações, logo, passam a interferir no seu casamento e na sua carreira, enquanto Meera tenta descobrir a verdade por trás dessa história.

No longa, a ginecologista Dr. Geetika Sen, interpretada por Konkona Sen Sharma, vê sua trajetória profissional ruir após acusações anônimas surgirem no hospital onde trabalha. Reconhecida por sua competência e posição de prestígio, ela passa a enfrentar investigações internas, afastamento social e pressão crescente dentro do ambiente corporativo.

Ao acompanhar a queda pública de uma profissional respeitada, o filme explora não apenas o processo institucional, mas também os efeitos íntimos da suspeita sobre relações pessoais e estruturas de confiança, uma combinação que transforma A Acusada em uma escolha certeira para quem busca um drama denso, atual e difícil de ignorar.

