Essa série pode ter antecipado o conflito entre Israel e Irã

Essa série pode ter antecipado o conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã - Foto: Divulgação

A escalada recente de tensão entre Israel e Irã reacendeu o interesse por uma produção que parece ter antecipado muitos dos conflitos geopolíticos que hoje dominam o noticiário internacional.

Trata-se de Teerã, série de espionagem israelense da Apple TV+ que mistura ação, drama político e dilemas morais em meio ao embate entre as duas nações.

Criada por Moshe Zonder e Dana Eden, a produção, acaba de lançar sua terceira temporada e vem sendo debatida no circuito internacional. No Brasil, porém, ainda passa quase despercebida, mesmo abordando temas sensíveis como programa nuclear iraniano, guerra cibernética, dissidência digital e tensão diplomática no Oriente Médio.



Mais do que um thriller de espionagem, a série constrói um retrato humanizado da sociedade iraniana, explorando as contradições internas do país e a resistência da juventude, muito antes da onda de protestos que tomou conta das ruas em 2022, liderada principalmente por mulheres.

Espionagem, identidade e conflito

Em Teerã, Tamar Rabinyan (Niv Sultan) é uma jovem judia nascida no Irã que trabalha como agente e hacker de computador para o Mossad. Criada em Israel, ela é enviada em uma missão à capital iraniana para desativar um reator nuclear.

A princípio, o seu trabalho é neutralizar as defesas aéreas do Irã, para que assim os aviões de guerra israelenses possam bombardear uma usina e impedir que o país obtenha uma possível bomba atômica.

Depois de chegar no Irã, ela troca de identidade com um trabalhador local e, ao fazê-lo, ela consegue se infiltrar na empresa de companhia elétrica para conectar o seu computador à rede.

No entanto, próximo de completar o seu trabalho, ela é atacada pelo chefe do lugar e ele acaba morrendo em meio ao conflito, fazendo com que sua missão seja um grande fracasso. Agora, Tamar precisa se esconder, principalmente de Faraz Kamali, responsável pelas investigações da Guarda Revolucionária.

A complexidade da protagonista é um dos grandes trunfos da narrativa. Tamar nasceu no Irã e viveu parte da infância no país, o que transforma a missão em algo ainda mais delicado: o território considerado inimigo também é sua terra natal.

Ao longo das temporadas, ela se envolve com jovens iranianos, vivencia conflitos internos e enfrenta dilemas morais que ultrapassam a lógica simplista de “lado certo” e “lado errado”.

Personagens que fogem do óbvio

Entre os destaques da trama está Marjan Montazeri, interpretada por Glenn Close, uma agente experiente que ganha protagonismo na segunda temporada. Outro personagem fundamental é Faraz Kamali, vivido por Shaun Toub, ator nascido em Teerã e criado no Reino Unido, que interpreta um investigador iraniano determinado, mas construído com nuances que escapam dos estereótipos comuns em narrativas ocidentais.

A proposta sempre foi justamente essa. Em entrevista em 2022, quando a segunda temporada estreou, Dana Eden destacou a importância de construir um olhar humanizado sobre os iranianos, mostrando personagens complexos, com conflitos próprios, e não apenas caricaturas políticas.

Ficção e realidade se cruzam

Embora não seja um documentário, Teerã impressiona pelo cuidado ao abordar temas sensíveis como espionagem internacional, vigilância estatal e guerra cibernética.

A série também retrata a juventude dividida entre tradição cultural e desejo por liberdade, sob forte controle do Estado, um tema que ganhou ainda mais relevância após os protestos liderados por mulheres no país.

A terceira temporada amplia o tom político e aprofunda o lado mais calculista de Tamar, além de contar com a entrada de Hugh Laurie no elenco.

Entre ação, drama e tensão diplomática, Teerã se consolida como uma das produções mais instigantes sobre o Oriente Médio nos últimos anos, e, diante dos acontecimentos recentes, volta a soar assustadoramente atual.