3 séries curtas e viciantes da Netflix para ver em apenas uma tarde

Essas séries são ideais para maratonar em apenas uma tarde - Foto: Divulgação

Escolher o que assistir na Netflix pode ser mais difícil do que parece, especialmente quando o tempo é curto e a vontade é terminar uma história no mesmo dia. Para quem busca séries ideais para ver em apenas poucas horas, as minisséries com até seis episódios são a escolha perfeita.

No universo dos streamings, poucas coisas são tão frustrantes quanto devorar séries curtas e ter que esperar mais de um ano para conferir a continuação. Por isso, para uma maratona de apenas uma tarde, o ideal é apostar em produções já finalizadas, que entregam começo, meio e fim sem deixar pontas soltas.

E formato enxuto não significa trama simples. Muito pelo contrário: quando a história é bem construída, cada episódio carrega tensão, mistério e reviravoltas impactantes. São aquelas séries curtas e viciantes que prendem do primeiro ao último minuto, e ainda ficam na cabeça por dias.



Pensando em quem quer fugir das produções longas e maratonar algo intenso em poucas horas, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções disponíveis na Netflix para ver agora mesmo.

3 séries da Netflix para ver agora

Sereias

Cena de Sereias | Foto: Divulgação

Em Sereias, a minissérie baseada na peça Elemeno Pea de Molly Smith Metzler, a vida da jovem Simone (Milly Alcock) parece um conto de fadas moderno: ela trabalha como assistente pessoal da rica e enigmática socialite Michaela Kell (Julianne Moore), vivendo em uma luxuosa mansão à beira-mar.



Porém, sua irmã Devon (Meghann Fahy) desconfia que essa relação vai muito além de um simples emprego, há algo obscuro, quase como um culto, nessa dinâmica de poder.

Preocupada com o comportamento cada vez mais submisso de Simone, Devon decide intervir e viaja até a propriedade da família Kell para resgatá-la. O que ela não esperava era enfrentar uma adversária tão astuta e manipuladora quanto Michaela, que não está disposta a perder seu controle sobre Simone sem lutar.

Depois da Cabana

Cena de Depois da Cabana | Foto: Divulgação

Em Depois da Cabana, uma mulher em cativeiro por mais de uma década escapa com seus filhos e acaba abrindo portas para antigos mistérios não solucionados.



A minissérie alemã é baseada no romance Liebes Kind, do autor Romy Hausmann, e conta a história de Lena, uma mulher que passou anos presa em uma casa completamente isolada e trancada junto com seus filhos.

As crianças, Hannah e Jonathan, não conhecem nada do mundo além do pequeno cômodo que vivem encarcerados e da estrita rotina que seu captor os submete. Tudo muda quando, repentinamente, Lena acha uma brecha na inspeção diária e eles conseguem escapar.

Porém, os problemas dela estão longe de terminarem, uma vez que seu sequestro aparenta estar conectado com outro crime que ocorrreu há treze anos.

Que Falta Você Me Faz

Cena de Que Falta Você Me Faz | Foto: Divulgação

Na minissérie Que Falta Você Me Faz, uma detetive reencontra seu ex-namorado desaparecido depois de mais de uma década e conecta a situação com uma conspiração sombria.



Baseada no romance policial homônimo do renomado autor Harlan Coben, a minissérie acompanha Kat Donovan (Rosalind Eleazar), uma detetive que sofreu muitos traumas na vida.

Ela era perdidamente apaixonada por Josh (Ashley Walters) e estava se preparando para casar com ele quando ele desaparece misteriosamente, sem deixar pista alguma para trás. Onze anos depois, ela se assusta quando encontra o ex-noivo em um aplicativo de relacionamentos e decide buscá-lo.

Esse inesperado reencontro acaba desencadeando outras descobertas e Kat encontra indícios de que a situação possa estar conectada com o assassinato de seu pai. Quanto mais a detetive investiga tal ligação misteriosa, ela se envolve cada vez mais em uma conspiração sombria e muito mais perigosa do que imaginava.