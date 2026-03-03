Quentin Tarantino morreu em Israel? Entenda o que aconteceu

Siga o A TARDE no Google

Boatos afirma que Tarantino teria morrido após um ataque - Foto: AFP

O diretor Quentin Tarantino (‘Pulp Fiction’ e ‘Bastardos Inglórios’) viu o seu nome envolvido em um boato nas redes sociais que afirmava que o cineasta teria morrido após um ataque contra Israel. Porém, a informação não passa de especulação.

A notícia começou a circular na segunda-feira, 2, ganhando força tanto no Brasil quanto no exterior. As publicações diziam que Tarantino teria sido atingido durante um suposto ataque iraniano em território israelense, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.

Além disso, passaram a circular imagens geradas por inteligência artificial que supostamente mostrariam o cineasta em um bunker em Israel. As fotos são falsas.

Segundo o site TMZ, o diretor está “vivo e bem”, assim como sua família. Antes, o portal Deadline já havia classificado a notícia como falsa.

Quentin Tarantino divide o tempo entre Tel Aviv, em Israel, e Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vive com a esposa, Daniella Pick, e os dois filhos do casal.

Em entrevistas recentes, ele já declarou que aprecia morar no país, apesar das tensões na região.