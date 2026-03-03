Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRALIZOU

Quentin Tarantino morreu em Israel? Entenda o que aconteceu

Boatos afirmam que Tarantino teria morrido após um ataque

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/03/2026 - 10:17 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Boatos afirma que Tarantino teria morrido após um ataque
Boatos afirma que Tarantino teria morrido após um ataque -

O diretor Quentin Tarantino (‘Pulp Fiction’ e ‘Bastardos Inglórios’) viu o seu nome envolvido em um boato nas redes sociais que afirmava que o cineasta teria morrido após um ataque contra Israel. Porém, a informação não passa de especulação.

A notícia começou a circular na segunda-feira, 2, ganhando força tanto no Brasil quanto no exterior. As publicações diziam que Tarantino teria sido atingido durante um suposto ataque iraniano em território israelense, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, passaram a circular imagens geradas por inteligência artificial que supostamente mostrariam o cineasta em um bunker em Israel. As fotos são falsas.

Segundo o site TMZ, o diretor está “vivo e bem”, assim como sua família. Antes, o portal Deadline já havia classificado a notícia como falsa.

Quentin Tarantino divide o tempo entre Tel Aviv, em Israel, e Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vive com a esposa, Daniella Pick, e os dois filhos do casal.

Em entrevistas recentes, ele já declarou que aprecia morar no país, apesar das tensões na região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Israel Quentin Tarantino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Boatos afirma que Tarantino teria morrido após um ataque
Play

Todo Mundo em Pânico 6: veja todos os filmes parodiados em novo trailer

Boatos afirma que Tarantino teria morrido após um ataque
Play

Pânico 7 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Boatos afirma que Tarantino teria morrido após um ataque
Play

Netflix recria Copa do Mundo histórica em nova série brasileira

Boatos afirma que Tarantino teria morrido após um ataque
Play

Pânico 7: saiba quando estreia e qual a história do filme

x