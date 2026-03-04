Peaky Blinders, One Piece e mais: tudo o que chega na Netflix em março

Siga o A TARDE no Google

Também vai estrear na Netflix o documentário ‘BTS: O Reencontro’ - Foto: Divulgação

Diversos títulos chegam na Netflix em março de 2026. O destaque entre as séries fica com a segunda temporada de ‘One Piece: A Série’, live-action que adapta o mangá de Eiichiro Oda.

Na parte de filmes, o grande lançamento é ‘Peaky Blinders: O Homem Imortal’, longa que conclui a saga de Thomas Shelby (Cillian Murphy) e companhia.

A gigante do streaming traz também o documentário ‘BTS: O Reencontro’ e a transmissão ao vivo do show de retorno do BTS.

Confira abaixo tudo que estreia em março:

Séries

Vladimir - 05/03

Um Amor Que Ilumina - 06/03

Namorado por Assinatura - 06/03

ONE PIECE: A Série - Rumo à Grand Line: Temporada 2 - 10/03

O Homem do Castelo Alto: Temporadas 1 a 4 - 11/03

One Tree Hill: Lances da Vida: Temporadas 1 a 8 - 11/03

Virgin River: Temporada 7 - 12/03

Emergência Radioativa - 18/03

A Primeira Vez: Temporada 4 - 18/03

Filmes

Karate Kid - 01/03

O Último dos Moicanos - 01/03

Comer Rezar Amar - 01/03

Máquina de Guerra - 06/03

Parque Lezama - 06/03

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice - 06/03

Os Fantasmas se Divertem - 06/03

Coringa: Delírio a Dois - 13/03

A Hora do Rush - 13/03

E se fosse verdade - 13/03

De Repente 30 - 15/03

Lady Bird: A Hora de Voar - 18/03

Vidas Passadas - 20/03

Peaky Blinders: O Homem Imortal - 20/03

Adoráveis Mulheres - 26/03

Hairspray: Em busca da fama - 27/03

Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros - 31/03

O Mundo Perdido: Jurassic Park - 31/03

Jurassic Park III - 31/03

Documentários e especiais

A Origem dos Red Hot Chili Peppers: Nosso Irmão Hillel - 20/03

BTS: O Reencontro - 27/03

The Groove Under the Groove: os Sons de Paulinho da Costa - Sem Data

Eventos ao vivo