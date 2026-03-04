ESTREIAS
Peaky Blinders, One Piece e mais: tudo o que chega na Netflix em março
Também vai estrear na Netflix o documentário ‘BTS: O Reencontro’
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
Diversos títulos chegam na Netflix em março de 2026. O destaque entre as séries fica com a segunda temporada de ‘One Piece: A Série’, live-action que adapta o mangá de Eiichiro Oda.
Na parte de filmes, o grande lançamento é ‘Peaky Blinders: O Homem Imortal’, longa que conclui a saga de Thomas Shelby (Cillian Murphy) e companhia.
A gigante do streaming traz também o documentário ‘BTS: O Reencontro’ e a transmissão ao vivo do show de retorno do BTS.
Leia Também:
Confira abaixo tudo que estreia em março:
Séries
- Vladimir - 05/03
- Um Amor Que Ilumina - 06/03
- Namorado por Assinatura - 06/03
- ONE PIECE: A Série - Rumo à Grand Line: Temporada 2 - 10/03
- O Homem do Castelo Alto: Temporadas 1 a 4 - 11/03
- One Tree Hill: Lances da Vida: Temporadas 1 a 8 - 11/03
- Virgin River: Temporada 7 - 12/03
- Emergência Radioativa - 18/03
- A Primeira Vez: Temporada 4 - 18/03
Filmes
- Karate Kid - 01/03
- O Último dos Moicanos - 01/03
- Comer Rezar Amar - 01/03
- Máquina de Guerra - 06/03
- Parque Lezama - 06/03
- Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice - 06/03
- Os Fantasmas se Divertem - 06/03
- Coringa: Delírio a Dois - 13/03
- A Hora do Rush - 13/03
- E se fosse verdade - 13/03
- De Repente 30 - 15/03
- Lady Bird: A Hora de Voar - 18/03
- Vidas Passadas - 20/03
- Peaky Blinders: O Homem Imortal - 20/03
- Adoráveis Mulheres - 26/03
- Hairspray: Em busca da fama - 27/03
- Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros - 31/03
- O Mundo Perdido: Jurassic Park - 31/03
- Jurassic Park III - 31/03
Documentários e especiais
- A Origem dos Red Hot Chili Peppers: Nosso Irmão Hillel - 20/03
- BTS: O Reencontro - 27/03
- The Groove Under the Groove: os Sons de Paulinho da Costa - Sem Data
Eventos ao vivo
- The Actor Awards Presented by SAG-AFTRA - 01/03
- BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG - 21/03
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes