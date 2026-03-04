Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTREIAS

Peaky Blinders, One Piece e mais: tudo o que chega na Netflix em março

Também vai estrear na Netflix o documentário ‘BTS: O Reencontro’

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/03/2026 - 9:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Também vai estrear na Netflix o documentário ‘BTS: O Reencontro’
Também vai estrear na Netflix o documentário ‘BTS: O Reencontro’ -

Diversos títulos chegam na Netflix em março de 2026. O destaque entre as séries fica com a segunda temporada de ‘One Piece: A Série’, live-action que adapta o mangá de Eiichiro Oda.

Na parte de filmes, o grande lançamento é ‘Peaky Blinders: O Homem Imortal’, longa que conclui a saga de Thomas Shelby (Cillian Murphy) e companhia.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A gigante do streaming traz também o documentário ‘BTS: O Reencontro’ e a transmissão ao vivo do show de retorno do BTS.

Leia Também:

Césio-137: maior acidente radioativo do Brasil vai virar série na Netflix
Esse novo filme de suspense da Netflix é ideal para sua quarta-feira
Quentin Tarantino morreu em Israel? Entenda o que aconteceu

Confira abaixo tudo que estreia em março:

Séries

  • Vladimir - 05/03
  • Um Amor Que Ilumina - 06/03
  • Namorado por Assinatura - 06/03
  • ONE PIECE: A Série - Rumo à Grand Line: Temporada 2 - 10/03
  • O Homem do Castelo Alto: Temporadas 1 a 4 - 11/03
  • One Tree Hill: Lances da Vida: Temporadas 1 a 8 - 11/03
  • Virgin River: Temporada 7 - 12/03
  • Emergência Radioativa - 18/03
  • A Primeira Vez: Temporada 4 - 18/03

Filmes

  • Karate Kid - 01/03
  • O Último dos Moicanos - 01/03
  • Comer Rezar Amar - 01/03
  • Máquina de Guerra - 06/03
  • Parque Lezama - 06/03
  • Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice - 06/03
  • Os Fantasmas se Divertem - 06/03
  • Coringa: Delírio a Dois - 13/03
  • A Hora do Rush - 13/03
  • E se fosse verdade - 13/03
  • De Repente 30 - 15/03
  • Lady Bird: A Hora de Voar - 18/03
  • Vidas Passadas - 20/03
  • Peaky Blinders: O Homem Imortal - 20/03
  • Adoráveis Mulheres - 26/03
  • Hairspray: Em busca da fama - 27/03
  • Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros - 31/03
  • O Mundo Perdido: Jurassic Park - 31/03
  • Jurassic Park III - 31/03

Documentários e especiais

  • A Origem dos Red Hot Chili Peppers: Nosso Irmão Hillel - 20/03
  • BTS: O Reencontro - 27/03
  • The Groove Under the Groove: os Sons de Paulinho da Costa - Sem Data

Eventos ao vivo

  • The Actor Awards Presented by SAG-AFTRA - 01/03
  • BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG - 21/03

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filme Netflix série

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Também vai estrear na Netflix o documentário ‘BTS: O Reencontro’
Play

A Noiva e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Também vai estrear na Netflix o documentário ‘BTS: O Reencontro’
Play

Todo Mundo em Pânico 6: veja todos os filmes parodiados em novo trailer

Também vai estrear na Netflix o documentário ‘BTS: O Reencontro’
Play

Pânico 7 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Também vai estrear na Netflix o documentário ‘BTS: O Reencontro’
Play

Netflix recria Copa do Mundo histórica em nova série brasileira

x