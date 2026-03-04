Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

'VAMOS, GALERA, MULHERES'

Cinema a R$ 10: Brasil terá promoção especial no Dia das Mulheres

Público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos mais baratos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/03/2026 - 11:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos
Público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos -

No Dia Internacional das Mulheres, celebrado no próximo domingo, 8, a operadora de cinemas Cinépolis vai fazer uma ação especial: o público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos da bomboniere pelo valor único de R$ 10 cada.

Segundo a rede, a promoção é válida exclusivamente no dia 08 de março de 2026, em todos os complexos da rede no país.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira os valores promocionais:

  • Ingresso para salas tradicionais e Macro XE: R$ 10,00
  • Pipoca pequena salgada: R$ 10,00
  • Refrigerante de 500ml: R$ 10,00

Leia Também:

Peaky Blinders, One Piece e mais: tudo o que chega na Netflix em março
Césio-137: maior acidente radioativo do Brasil vai virar série na Netflix
Quentin Tarantino morreu em Israel? Entenda o que aconteceu

Maratona do Oscar

Para entrar no clima do Oscar 2026, a rede de cinemas UCI realiza em todo o Brasil, nos dias 13 e 14 de março a maratona UCI Day Oscar, com exibição de filmes indicados à 98ª edição da premiação em todos os cinemas.

Os ingressos custam R$ 15 nas salas convencionais e IMAX, e R$ 25 nas salas VIP DE LUX, com valores especiais para todos os clientes. A venda começa no dia 3 de março, pelo site e nas bilheterias.

Para quem é membro do programa de fidelidade Unique, há desconto adicional: pagam R$ 14 nas salas convencionais e IMAX e R$ 24 nas DE LUX.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema Dia das Mulheres

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos
Play

A Noiva e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos
Play

Todo Mundo em Pânico 6: veja todos os filmes parodiados em novo trailer

Público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos
Play

Pânico 7 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos
Play

Netflix recria Copa do Mundo histórica em nova série brasileira

x