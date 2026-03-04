Cinema a R$ 10: Brasil terá promoção especial no Dia das Mulheres

Siga o A TARDE no Google

Público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

No Dia Internacional das Mulheres, celebrado no próximo domingo, 8, a operadora de cinemas Cinépolis vai fazer uma ação especial: o público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos da bomboniere pelo valor único de R$ 10 cada.

Segundo a rede, a promoção é válida exclusivamente no dia 08 de março de 2026, em todos os complexos da rede no país.

Confira os valores promocionais:

Ingresso para salas tradicionais e Macro XE: R$ 10,00

Pipoca pequena salgada: R$ 10,00

Refrigerante de 500ml: R$ 10,00

Maratona do Oscar

Para entrar no clima do Oscar 2026, a rede de cinemas UCI realiza em todo o Brasil, nos dias 13 e 14 de março a maratona UCI Day Oscar, com exibição de filmes indicados à 98ª edição da premiação em todos os cinemas.

Os ingressos custam R$ 15 nas salas convencionais e IMAX, e R$ 25 nas salas VIP DE LUX, com valores especiais para todos os clientes. A venda começa no dia 3 de março, pelo site e nas bilheterias.

Para quem é membro do programa de fidelidade Unique, há desconto adicional: pagam R$ 14 nas salas convencionais e IMAX e R$ 24 nas DE LUX.