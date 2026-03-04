'VAMOS, GALERA, MULHERES'
Cinema a R$ 10: Brasil terá promoção especial no Dia das Mulheres
Público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos mais baratos
Por Edvaldo Sales
No Dia Internacional das Mulheres, celebrado no próximo domingo, 8, a operadora de cinemas Cinépolis vai fazer uma ação especial: o público poderá aproveitar ingressos e itens clássicos da bomboniere pelo valor único de R$ 10 cada.
Segundo a rede, a promoção é válida exclusivamente no dia 08 de março de 2026, em todos os complexos da rede no país.
Confira os valores promocionais:
- Ingresso para salas tradicionais e Macro XE: R$ 10,00
- Pipoca pequena salgada: R$ 10,00
- Refrigerante de 500ml: R$ 10,00
Maratona do Oscar
Para entrar no clima do Oscar 2026, a rede de cinemas UCI realiza em todo o Brasil, nos dias 13 e 14 de março a maratona UCI Day Oscar, com exibição de filmes indicados à 98ª edição da premiação em todos os cinemas.
Os ingressos custam R$ 15 nas salas convencionais e IMAX, e R$ 25 nas salas VIP DE LUX, com valores especiais para todos os clientes. A venda começa no dia 3 de março, pelo site e nas bilheterias.
Para quem é membro do programa de fidelidade Unique, há desconto adicional: pagam R$ 14 nas salas convencionais e IMAX e R$ 24 nas DE LUX.
