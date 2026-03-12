Terror, ação, e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Cena de Missão Refúgio - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, terror e produções para toda a família.

Embora O Testamento de Ann Lee e Missão Refúgio sejam as estreias mais aguardadas da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de sustos até obras mais reflexivas.

Confira as principais estreias e filmes em cartaz nos cinemas de Salvador!

O TESTAMENTO DE ANN LEE

O Testamento de Ann Lee acompanha a trajetória da figura histórica que se tornou líder e fundadora do movimento Shaker, uma comunidade religiosa devocional que pregava a igualdade de gênero e social. Reverenciada por muitos de seus seguidores como a versão feminina de Cristo, Ann Lee (Amanda Seyfried) lidera um grupo que busca construir uma nova forma de viver baseada na fé, disciplina e coletividade.

O filme retrata o surgimento dessa sociedade utópica e o crescimento de sua influência, mostrando também as manifestações de devoção de seus fiéis por meio de canções, danças e rituais que marcaram a identidade espiritual do movimento.

MISSÃO REFÚGIO

Em Missão Refúgio, um ex-assassino de aluguel que vive isolado em uma remota ilha costeira tenta manter distância do passado violento que deixou para trás. Tudo muda quando ele salva uma garota durante uma tempestade devastadora, um ato que acaba colocando os dois no centro de uma ameaça mortal.

Forçado a abandonar o isolamento e sair da aposentadoria, ele precisa usar novamente as habilidades que jurou nunca mais empregar. Enquanto tenta proteger a menina, o homem se vê perseguido por perigos que o obrigam a confrontar os fantasmas de sua antiga vida, em uma jornada tensa marcada por sobrevivência, ação e a possibilidade de redenção.

POV: PRESENÇA OCULTA

Em Presença Oculta, um crime chocante desencadeia uma investigação marcada por culpa, medo e segredos. Após um tiroteio provocado por uma briga doméstica, dois policiais diretamente envolvidos na ocorrência assumem a responsabilidade de investigar o caso. No entanto, temendo a reação da opinião pública e as possíveis consequências para suas carreiras, eles decidem encobrir o que realmente aconteceu.

Convencidos de que destruir as câmeras corporais resolverá o problema, os agentes acreditam ter apagado as provas do ocorrido. Mas logo percebem que o caso está longe de desaparecer — e que talvez estejam sendo observados por algo muito além da tecnologia que tentaram eliminar.

IRON LUNG: OCEANO DE SANGUE

Baseado no jogo homônimo, Iron Lung se passa em um futuro sombrio no qual as estrelas desapareceram e os planetas conhecidos deixaram de existir, forçando os sobreviventes da humanidade a viverem a bordo de naves espaciais. Décadas após o colapso dessa antiga ordem, uma descoberta inquietante surge em uma lua árida conhecida como AT-5: um vasto oceano de sangue.

Na esperança de encontrar recursos que garantam a continuidade da vida, uma expedição arriscada é organizada. Para explorar as profundezas desse mar misterioso, um submarino experimental é enviado para uma missão claustrofóbica e cheia de incertezas.

A promessa é simples e cruel: se a missão for bem-sucedida, a liberdade será concedida. Caso contrário, outra tentativa será feita. Afinal, esta já é a 13ª expedição — e ninguém sabe quantas ainda serão necessárias.

A NOIVA

Ambientado em Chicago na década de 1930, A Noiva! reimagina a origem da lendária Noiva de Frankenstein. Após ser brutalmente assassinada, uma jovem é trazida de volta à vida em um experimento conduzido pelo cientista Dr. Euphronius, atendendo ao pedido do solitário monstro de Frankenstein, que deseja uma companheira.

Do experimento nasce uma nova criatura: a Noiva. Ao despertar, ela se depara com um mundo sombrio, marcado por obsessões, violência e desejos incontroláveis. Enquanto tenta compreender sua própria existência, a jovem acaba se envolvendo em um romance intenso, tão perigoso quanto transformador, que desafia os limites entre humanidade e monstruosidade.

PÂNICO 7

Em Pânico 7, um novo Ghostface surge para transformar novamente a vida de Sidney Prescott (Neve Campbell) em um pesadelo. Desta vez, o assassino chega à tranquila cidade onde ela tenta reconstruir sua vida ao lado da filha, que passa a se tornar o novo alvo do serial killer.

Determinada a proteger sua família, Sidney será obrigada a revisitar traumas do passado e enfrentar, mais uma vez, o terror que marcou sua história, em uma batalha definitiva para encerrar a perseguição que insiste em voltar.

SIRAT

Sirât acompanha a jornada de Luis (Sergi López) e seu filho Esteban (Bruno Núñez), que viajam até o Marrocos em busca de uma rave realizada nas áridas montanhas do deserto. Pai e filho procuram por Marina, filha e irmã desaparecida meses antes após participar de uma dessas festas grandiosas e excessivas.

Enquanto percorrem o local, os dois distribuem fotos da jovem entre os festeiros que vivem a liberdade pulsante da música eletrônica — um universo ainda desconhecido para eles. Movidos pela esperança e pela força do destino, Luis e Esteban decidem seguir um grupo que procura uma última festa escondida no deserto.

Apesar das tentativas dos cinco amigos de convencê-los a desistir da jornada, a dupla insiste em continuar, e os sete acabam criando um forte vínculo ao compartilhar histórias, dores e experiências ao longo do caminho, acreditando que, ao final da travessia, poderão finalmente encontrar Marina.

O MORRO DOS VENTOS UIVANTES

O Morro dos Ventos Uivantes narra a trajetória marcada por paixão e ressentimento das famílias Earnshaw e Linton. No centro da história estão Catherine Earnshaw (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), unidos desde a infância por um vínculo profundo e inquietante.

Entre o amor arrebatador e o orgulho ferido, os dois mergulham em uma relação atravessada por obsessão, rejeição e desejo de vingança. O que começa como cumplicidade se transforma em uma força devastadora, capaz de atravessar gerações e alterar para sempre o destino de todos ao redor.

