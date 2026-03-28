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FUTEBOL

Vini Jr. surge mancando e acende alerta na Seleção Brasileira

Atacante enfrentou a França no meio da semana

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

28/03/2026 - 13:31 h | Atualizada em 28/03/2026 - 13:49

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Vini Jr. vira motivo de preocupação na seleção para jogo contra a Croácia
Vini Jr. vira motivo de preocupação na seleção para jogo contra a Croácia -

Camisa 10 da Seleção Brasileira na ausência de Neymar, o atacante Vinicius Júnior foi flagrado mancando, neste sábado, 28, em Orlando, onde o time se prepara para enfrentar a Croácia na próxima semana.

O atleta do Real Madrid foi poupado do treino, e virou dúvida para o amistoso. Em vídeo que circula nas redes sociais, o jogador aparece de tênis, logo após fazer atividade na academia.

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Jogadores cortados

A seleção teve duas baixas após a derrota para a França. O atacante Raphinha e o lateral Wesley foram desligados do grupo por questões físicas. Os atletas são considerados nomes certos para o grupo que vai disputar a Copa do Mundo.

Seleção Brasileira

O Brasil, que perdeu para a França na quinta-feira, 26, enfrenta a Croácia, na terça-feira, 31, no último amistoso da seleção antes da convocação para a Copa do Mundo.

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O jogo contra a Croácia, que eliminou o Brasil nas quartas da última copa, acontecerá no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).

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Tags:

brasil seleção brasileira Vinicius Jr

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