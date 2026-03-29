TABELA DETALHADA
Tabela do Brasileirão até 17ª rodada: veja jogos de Bahia e Vitória
CBF divulgou datas e horários entre abril e maio, com clássicos e jogos decisivos no período
Por Marina Branco
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Bahia e Vitória já têm seus próximos passos definidos no Brasileirão. A Confederação Brasileira de Futebol definiu a programação do Campeonato Brasileiro para as próximas semanas, com datas e horários das rodadas 11 a 17, que serão disputadas entre os dias 11 de abril e 25 de maio.
O período marca uma sequência intensa de jogos antes da pausa para a Copa do Mundo, com confrontos importantes para a dupla BaVi.
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Bahia encara Flamengo, São Paulo e Grêmio
O Bahia terá compromissos relevantes ao longo das sete rodadas detalhadas. Logo na 11ª rodada, encara o Mirassol fora de casa, no dia 11 de abril. Na sequência, enfrenta o Flamengo no Maracanã (12ª rodada), antes de voltar a Salvador para receber o Santos.
Entre os destaques da tabela estão ainda o duelo contra o São Paulo, no Morumbis, pela 14ª rodada, e o confronto diante do Grêmio na Arena Fonte Nova, pela 16ª. A sequência se encerra com visita ao Coritiba, no dia 25 de maio.
Jogos do Bahia no período:
- 11ª rodada: Mirassol x Bahia - 11/4, 18h30
- 12ª rodada: Flamengo x Bahia - 19/4, 19h30
- 13ª rodada: Bahia x Santos - 25/4, 18h30
- 14ª rodada: São Paulo x Bahia - 3/5, 16h
- 15ª rodada: Bahia x Cruzeiro - 9/5, 21h
- 16ª rodada: Bahia x Grêmio - 17/5, 16h
- 17ª rodada: Coritiba x Bahia - 25/5, 20h
Vitória terá jogos em casa
O Vitória também terá uma agenda exigente no período. A equipe abre a sequência recebendo o São Paulo no Barradão, na 11ª rodada, e depois encara o Corinthians, também em casa.
Ao longo das rodadas seguintes, o Rubro-Negro terá compromissos contra adversários tradicionais, como Athletico, Fluminense e Internacional, além de duelos diretos que podem impactar a tabela.
Jogos do Vitória no período:
- 11ª rodada: Vitória x São Paulo - 11/4, 16h30
- 12ª rodada: Vitória x Corinthians - 18/4, 20h
- 13ª rodada: Athletico x Vitória - 26/4, 18h30
- 14ª rodada: Vitória x Coritiba - 2/5, 16h
- 15ª rodada: Fluminense x Vitória - 9/5, 18h
- 16ª rodada: Bragantino x Vitória - 17/5, 18h30
- 17ª rodada: Vitória x Internacional - 23/5, 17h
Rodadas começam em abril
A 11ª rodada abre a sequência no dia 11 de abril, com seis partidas, incluindo Vitória x São Paulo e Fluminense x Flamengo. O cronograma segue com jogos distribuídos até o fim de maio, antes da paralisação do calendário.
Com datas e horários definidos, os clubes agora conseguem ajustar planejamento, logística e preparação física para um dos trechos mais intensos da temporada nacional.
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