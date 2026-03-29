Brasil cai no ranking da Fifa e assume pior posição desde última Copa
A Seleção Brasileira foi ultrapassada por Portugal e Holanda durante esta Data Fifa
Por Marina Branco
A poucos passos da Copa do Mundo, a frustração da Seleção Brasileira vem aumentando - e os números não aliviam a situação. Depois de perder por 2 a 1 para a França no primeiro amistoso da Data Fifa, o Brasil caiu posições no ranking da entidade, chegando à sua pior colocação nos últimos anos.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti já havia sido ultrapassada por Portugal e agora também foi superada pela Holanda, que venceu a Noruega por 2 a 1 e ganhou pontos suficientes para assumir o sexto lugar.
Assim, o Brasil chegou a sétimo lugar no ranking, somando 1.756,49 pontos, frente a 1.759,42 da Holanda e 1.760,38 de Portugal, que já ocupava a quinta posição desde a partida entre brasileiros e franceses.
Logo abaixo do Brasil, aparecem Marrocos, adversária da Canarinha na fase de grupos da Copa do Mundo, Bélgica e Alemanha, fechando o Top 10.
A atualização do ranking também trouxe alterações entre os primeiros colocados. A Argentina, mesmo vencendo a Mauritânia por 2 a 1 em amistoso, caiu da segunda para a terceira posição e foi ultrapassada pela França, que agora aparece como vice-líder, atrás apenas da Espanha.
Top 10 da Fifa
- Espanha - 1.879,12 pontos
- França - 1.873,96 pontos
- Argentina - 1.873,96 pontos
- Inglaterra - 1.832,62 pontos
- Portugal - 1.760,38 pontos
- Holanda - 1.759,42 pontos
- Brasil - 1.756,49 pontos
- Marrocos - 1.753,07 pontos
- Bélgica - 1.730,71 pontos
- Alemanha - 1.728,49 pontos
Histórico recente
O Brasil vinha de três temporadas consecutivas encerrando o ano na quinta colocação. Em dezembro de 2025, manteve essa posição, repetindo o desempenho dos anos anteriores.
Ainda assim, a queda atual não é inédita no ciclo recente. Em setembro do ano passado, já sob o comando de Ancelotti, a Seleção chegou a ocupar o sexto lugar após resultados irregulares, como vitória sobre o Chile e derrota para a Bolívia.
Historicamente, o pior momento da equipe no ranking foi em 2013, quando chegou à 22ª colocação.
Próxima chance
Agora, se quiser recuperar posições, a Seleção Brasileira terá que vencer a Croácia na prótima terça-feira, 31, em Orlando, às 21h, no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo.
