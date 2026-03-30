Banco processa Gkay por dívida milionária; saiba o valor

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A famosa está sendo processada pela instituição financeira - Foto: Reprodução | Instagram

Gkay se envolveu em uma polêmica com um banco brasileiro. A influenciadora digital, que se chama Gessica Kayane, está sendo processada pelo Banco do Brasil, devido ao pagamento de uma dívida milionária.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a famosa foi acionada legalmente pela instituição em dezembro de 2025, a fim de pagar o montante de R$ 1,8 milhão.

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Os autos do processo alegaram que a dívida foi feita após Gkay solicitar um empréstimo milionário ao banco, para poder arcar com outras dívidas geradas anteriormente na instituição.

Ela parcelou o valor em 96 vezes, mas não arcou com a dívida e o banco pede a penhora de bens da famosa, caso a quantia não seja paga, mesmo após o cumprimento de um mandado judicial.