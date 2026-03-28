Atriz global desabafa após perder visão com pomada: "Dor avassaladora"

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Cacau Protásio perdeu parte da visão após uso de pomada capilar - Foto: Reprodução

Atriz da Globo, Cacau Protásio usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 27, para desabafar sobre a perda de visão temporária causada após o uso de uma pomada capilar. A artista sofreu uma reação alérgica grave, ao usar o produto durante a produção para um trabalho.

Durante a live, Cacau contou que ficou sem enxergar por algumas horas, mas ao iniciar o tratamento médico, conseguiu melhorar.

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“Graças a Deus, com toda a medicação que eu estou tomando, minha vista melhorou. Graças a Deus, voltei a enxergar. Não está 100%, mas vai ficar. Meu olho ficou verde e muito danificado, mas agora está melhor”, garantiu.

De acordo com a artista, o tom esverdeado já sumiu, mas ainda há alguns incomodos. Agora, ela realiza um tratamento antibiótico, quatro tipos de colírio e uma pomada.

"A claridade do sol e do celular me incomoda muito e faz meu olho arder mais e lacrimejar [...] Fiquei cega por seis, sete horas. Foi o pior momento da minha vida, horrível. Senti uma dor avassaladora. Eu chorava e não sabia o que fazer", lembrou.

Cacau Protásio, com o olho esverdeado após reação alérgica | Foto: Reprodução

Perda de visão com pomadas capilares

Usadas comumente em penteados com tranças,algumas pomadas capilares podem causar cegueiratemporária e queimaduras graves na córnea dos olhos.

Produzida com componentes de ceras, óleos vegetais, silicones, conservantes, álcoois graxos e polímeros, as pomadas capilares comuns não costumam causar reações alérgicas nos consumidores.

Entretanto, algumas marcas utilizam vaselina ou outros derivados de petróleo, elementos não autorizados pela Anvisa, a fim de manter a durabilidade do penteado. Eles causam risco de reações alérgicas, lesões químicas na córnea e episódios de cegueira temporária.