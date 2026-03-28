Chega a 13 número de pacientes sem visão após cirurgia de catarata em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Ilustrativa - Foto: Agência Brasil

Subiu para 13 o número de pacientes que perderam a visão após passarem por uma cirurgia de catarata na Clivan, uma clínica particular de Salvador. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou a informação neste sábado, 28, confirmando duas novas vítimas, após infecção.

No total, 26 pessoas passaram pelo procedimento no dia 26 de fevereiro. Ambas estão realizando acompanhamento médico no Hospital Geral do Estado (HGE)e no Hospital Santa Luzia, no entanto, nenhuma delas tem previsão de alta.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na próxima etapa do tratamento, os pacientes serão encaminhados para reabilitação com uma equipe multiprofissional no Instituto dos Cegos da Bahia.

Clínica segue interditada

A Clivan continua interditada e com contrato com a Prefeitura de Salvador suspenso. Em nota, quando os primeiros casos surgiram, a clínica afirmou que todos os protocolos técnicos e de biossegurança foram seguidos com rigor, desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-cirúrgico.

"A clínica realiza mais de 8 mil cirurgias por ano, mantendo um histórico sólido de segurança, qualidade e excelência, o que reforça o caráter pontual do episódio", defendeu.