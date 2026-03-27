Beleza que cega: componentes de pomadas capilares podem tirar visão

O uso das pomadas pode ser prejudicial aos olhos - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um hábito de beleza pode custar caro para a saúde ocular e dermatológica das mulheres. Usadas comumente em penteados com tranças, algumas pomadas capilares podem causar cegueira temporária e queimaduras graves na córnea dos olhos.

Atriz da Globo, Cacau Protásio viveu uma situação delicada recentemente, após usar um produto não autorizado pela Anvisa. Em um relato nas redes sociais, a artista contou que a pomada escorreu para a região de seus olhos sem querer e causou uma inflamação grave.

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“Usei uma pomada ontem e hoje de madrugada acordei com muita dor, uma dor insuportável, que me fazia chorar. Não conseguia abrir o olho”, disse ela, exibindo o olho direito com a coloração esverdeada e a inflamação evidente.

De acordo com a assessoria de imprensa da atriz, ela foi diagnosticada com um quadro de reação alérgica, o que ocasionou no comprometimento temporário da visão no olho direito e alteração na coloração da região ocular.

Por que a pomada causa cegueira?

Mulher com irritação na área dos olhos | Foto: Ilustrativa | Freepik

Produzida com componentes de ceras, óleos vegetais, silicones, conservantes, álcoois graxos e polímeros, as pomadas capilares comuns não costumam causar reações alérgicas nos consumidores.

Entretanto, algumas marcas utilizam vaselina ou outros derivados de petróleo, elementos não autorizados pela Anvisa, a fim de manter a durabilidade do penteado. Eles causam risco de reações alérgicas, lesões químicas na córnea e episódios de cegueira temporária.

Oftalmologista da Clínica de Olhos Moacir Cunha, do Grupo Fleury, a Dra. Luciana Finamor explicou que estas substâncias não foram formuladas para entrar em contato com a área dos olhos, que é mais delicada do que o couro cabeludo.

“O olho possui um tecido extremamente delicado, especialmente a córnea e a conjuntiva, que têm pouca proteção contra substâncias químicas irritantes. Quando esses compostos entram em contato com o olho, podem causar irritação intensa, inflamação da superfície ocular e até queimaduras químicas, dependendo da composição do produto”, disse ela ao portal A TARDE.

A médica ressaltou que a cegueira temporária acontece durante este período de inflamação dos olhos, ocasionado após o produto entrar em contato com água ou suor e escorrer diretamente para a área ocular.

Olho irritado devido a inflamação | Foto: Ilustrativa | Freepik

“A perda temporária de visão geralmente ocorre por inflamação da superfície ocular, edema da córnea e irregularidade do epitélio corneano, o que interfere na passagem da luz para o interior do olho. Na maioria dos casos, quando o tratamento é realizado rapidamente, a visão se recupera”, explicou.

“No entanto, se houver lesão corneana profunda, infecção secundária ou cicatrização irregular, pode haver comprometimento visual mais prolongado. Em situações extremas, queimaduras químicas graves podem levar a sequelas permanentes na córnea”, completou a Dra.

Outras doenças causadas pela pomada

Dermatite causada por reação alérgica | Foto: Ilustrativa | Freepik

Além das infecções oculares, as pomadas capilares também podem ocasionar em outros problemas sérios, como dermatite de contato, queda de cabelo e coceira intensa na região do couro cabeludo.

Esses sintomas surgem após o uso frequente do produto, já que as pomadas são produtos que podem favorecer o sebo, suor e resíduos, resultando em um ambiente favorável à foliculite e outros fungos.

Em conversa com a reportagem do portal A TARDE, a dermatologista da clínica AMO, Maria das Graças Leto afirmou que todo tipo de irritação deve gerar um sinal de alerta no paciente, independentemente do grau.

“Esses produtos podem causar as duas formas de dermatite de contato: irritativa ou alérgica. Não existe irritação ‘comum’ e qualquer tipo de irritação ou incômodo gera um alerta para um provável desconforto na pele”, disse.

Em caso de reação, a médica recomenda que o produto seja retirado imediatamente da região afetada, para não agravar o quadro da doença. “Para remover a pomada modeladora de forma eficaz, especialmente as de base oleosa ou com alta fixação, o segredo é amolecer o produto antes da lavagem comum”, ensinou.

Couro cabeludo contaminado | Foto: Ilustrativa | Freepik

“Com cabelo ainda seco ou levemente úmido pode aplicar uma quantidade de condicionador ou creme de hidratação para ‘amolecer’ e facilitar a remoção do produto. Em seguida enxágue com água morna, seguido de um shampoo com limpeza profunda anti resíduo ou detox.”

Medidas judiciais em casos de lesão

Em caso de lesão no couro cabeludo ou nos olhos causada pela pomada capilar, a vítima pode acionar órgãos judiciais para receber uma indenização referente ao crime de danos materiais e morais.

O caso é considerado fato do produto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tem auxílio do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) durante o registro da solicitação.

Para entrar com a ação judicial, o indivíduo deve apresentar todos os relatórios médicos e documentos de comprovação de gastos com medicamentos. O laudo deve conter dados relatando a lesão, o tratamento realizado e se há risco de sequelas permanentes.

O caso também deve ser denunciado à Anvisa, para que a empresa seja notificada sobre o ocorrido e tenha sua venda proibida, evitando novos danos a outras pessoas. Além de um registro do caso no Reclame Aqui contra a marca.

Pomadas não autorizadas pela Anvisa

Como meio de combate a recorrência de casos deste tipo, a Anvisa criou uma lista com os produtos que estão autorizados pelo órgão sanitário. Os que não fizerem parte desse registro devem ter seu uso interrompido e retirados de circulação imediatamente.

Clique aqui para conferir a lista