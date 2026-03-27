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REMÉDIO GRÁTIS

Mounjaro poderá ser aplicado de graça em Feira de Santana

Projeto de Lei visa distribuição do medicamento no SUS como complemento no tratamento da obesidade

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

27/03/2026 - 10:54 h

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Remédio contra obesidade pode ser oferecido nas Unidades de Saúde da Família
Remédio contra obesidade pode ser oferecido nas Unidades de Saúde da Família -

Pacientes com obesidade podem passar a contar com tratamento gratuito com Mounjaro na rede municipal de saúde de Feira de Santana. O Projeto de Lei 06/2026, apresentado pelo vereador Marcos Lima (União Brasil), propõe a disponibilização do medicamento tirzepatida nas Unidades de Saúde da Família do município.

De acordo com o texto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) será responsável por definir os critérios para acesso ao remédio, com base em evidências científicas, nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e na realidade local. A medicação só poderá ser utilizada como estratégia complementar no tratamento da obesidade com prescrição médica e será feita por profissionais da rede pública devidamente capacitados.

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Além disso, o projeto em tramitação na Câmara Municipal reforça que o tratamento deve ir além do uso das aplicações. "O tratamento deverá integrar plano de cuidado multiprofissional, contemplando, sempre que possível, acompanhamento médico, nutricional, psicológico e incentivo à prática de atividade física", dz a proposta.

O autor da proposta destaca que a iniciativa já é realidade em outras cidades. "Eu vi em alguns estados essa iniciativa e eu gostaria que Feira saísse na frente, distribuindo. As pessoas que têm obesidade, muitas vezes, têm muitas comorbidades, e a gente tem percebido que o Mounjaro tem reduzido bastante e melhorado a saúde das pessoas. Desde a pressão arterial, glicemia, entre outros, tem grande benefício", pontua.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

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Tags:

Bahia feira de santana medicamento para obesidade Mounjaro projeto de lei Saúde sus tirzepatida

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