Mounjaro multidose: veja as seis dosagens liberadas no Brasil

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O produto multidose é desenvolvido pela Eli Lilly - Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira, 18, uma nova versão do medicamento Mounjaro, ampliando as opções de tratamento disponíveis no Brasil para pacientes com diabetes tipo 2.

A decisão autoriza a comercialização do modelo multidose, que utiliza um sistema mais prático de aplicação.

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Desenvolvido pela Eli Lilly, o produto passa a ser disponibilizado no formato de caneta aplicadora com doses já distribuídas, permitindo uso contínuo ao longo de semanas.

Novo formato muda a rotina de aplicação

A principal diferença está no dispositivo. Em vez de aplicações únicas, o paciente passa a contar com uma caneta que reúne quatro doses prontas para uso, com aplicação semanal.

A proposta é simplificar o tratamento, reduzindo a necessidade de múltiplos dispositivos e facilitando a adesão à medicação.

Concentrações aprovadas pela Anvisa

O registro foi concedido como “medicamento inovador” e contempla seis diferentes concentrações, permitindo ajuste gradual no tratamento:

4,17 mg/mL

8,33 mg/mL

12,5 mg/mL

16,7 mg/mL

20,8 mg/mL

25 mg/mL

Todas as versões têm validade de 24 meses e são comercializadas em canetas com frasco de 2,4 mL acoplado.

Uso exige cuidado e orientação médica

Mesmo com a praticidade do novo formato, o uso do medicamento continua restrito à prescrição médica. A caneta, embora contenha mais de uma dose, é de uso exclusivo e deve ser descartada após o ciclo de aplicações.

O princípio ativo, a tirzepatida, atua no controle da glicemia e vem sendo estudado também por seus efeitos no controle de peso, o que contribuiu para a popularização do medicamento.

Com a liberação, a farmacêutica já pode iniciar a distribuição no mercado brasileiro, ampliando o acesso ao tratamento.