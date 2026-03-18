SAÚDE
Mounjaro multidose: veja as seis dosagens liberadas no Brasil
Proposta é simplificar o tratamento, reduzindo a necessidade de múltiplos dispositivos
Por Isabela Cardoso
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira, 18, uma nova versão do medicamento Mounjaro, ampliando as opções de tratamento disponíveis no Brasil para pacientes com diabetes tipo 2.
A decisão autoriza a comercialização do modelo multidose, que utiliza um sistema mais prático de aplicação.
Desenvolvido pela Eli Lilly, o produto passa a ser disponibilizado no formato de caneta aplicadora com doses já distribuídas, permitindo uso contínuo ao longo de semanas.
Novo formato muda a rotina de aplicação
A principal diferença está no dispositivo. Em vez de aplicações únicas, o paciente passa a contar com uma caneta que reúne quatro doses prontas para uso, com aplicação semanal.
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A proposta é simplificar o tratamento, reduzindo a necessidade de múltiplos dispositivos e facilitando a adesão à medicação.
Concentrações aprovadas pela Anvisa
O registro foi concedido como “medicamento inovador” e contempla seis diferentes concentrações, permitindo ajuste gradual no tratamento:
- 4,17 mg/mL
- 8,33 mg/mL
- 12,5 mg/mL
- 16,7 mg/mL
- 20,8 mg/mL
- 25 mg/mL
Todas as versões têm validade de 24 meses e são comercializadas em canetas com frasco de 2,4 mL acoplado.
Uso exige cuidado e orientação médica
Mesmo com a praticidade do novo formato, o uso do medicamento continua restrito à prescrição médica. A caneta, embora contenha mais de uma dose, é de uso exclusivo e deve ser descartada após o ciclo de aplicações.
O princípio ativo, a tirzepatida, atua no controle da glicemia e vem sendo estudado também por seus efeitos no controle de peso, o que contribuiu para a popularização do medicamento.
Com a liberação, a farmacêutica já pode iniciar a distribuição no mercado brasileiro, ampliando o acesso ao tratamento.
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