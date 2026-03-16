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SAÚDE

Efeito pouco conhecido das canetas emagrecedoras preocupa ginecologistas

Popularização dos remédios com liraglutida, semaglutida ou tirzepatida levanta alerta sobre risco de gravidez

Ana Cristina Pereira

Por Ana Cristina Pereira

16/03/2026 - 6:01 h

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Risco está diretamente relacionado à maneira como os medicamentos atuam
Risco está diretamente relacionado à maneira como os medicamentos atuam -

Provavelmente alguém que você conhece está usando ou pretende recorrer às chamadas canetas emagrecedoras para tratar o diabetes ou perder peso. Além de questões como as falsificações e o alto custo dos tratamentos, a popularização do uso destes medicamentos têm trazido questões paralelas, mas não menos importantes: para as mulheres que tomam anticoncepcionais, o alerta é sobre o risco de uma gravidez indesejada, devido a uma possível interferência na absorção e eficácia da pílula oral.

O risco está diretamente relacionado à maneira como os medicamentos atuam. Eles agem diretamente no sistema digestivo, retardando o esvaziamento gástrico e prolongando a sensação de saciedade. O que vale para a liraglutida, semaglutida ou tirzepatida - que representam gerações diferentes dos remédios - e cujas marcas mais conhecidas do mercado brasileiro são a Victoza, Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

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De acordo com a ginecologista Mariane Nadai, parceira da empresa de planejamento familiar DKT South America, essa alteração no funcionamento do trato gastrointestinal pode reduzir a absorção do anticoncepcional oral, em alguns casos. “Quando o esvaziamento do estômago acontece de forma mais lenta, existe a possibilidade de o organismo não absorver o medicamento da mesma maneira, o que pode comprometer a eficácia do método”, explica a médica.

Ela também chama atenção para alguns efeitos colaterais comuns em quem usa as canetas, como náuseas, vômitos e diarreia, que também podem impactar diretamente na proteção contraceptiva. Em um comunicado de julho do ano passado, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO afirmou que os maiores impactos foram observados no uso da tirzepatida (Mounjaro), embora ainda sejam necessários estudos mais aprofundados sobre o tema.

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Precaução e fake news

No texto, a entidade fez algumas recomendações importantes para as mulheres em período fértil que estão usando os medicamentos: entre elas, trocar o método contraceptivo ou associá-lo a métodos de barreira como preservativos, DIU ou o implante contraceptivo hormonal de longa duração. A FEBRASGO também recomendou a suspensão da medicação pelo menos um mês antes de uma eventual gravidez, acrescentando que não há segurança de uso durante a gestação e amamentação.

“O mais importante é não interromper nem iniciar nenhum método por conta própria. O diálogo com o ginecologista é fundamental para garantir tanto a eficácia contraceptiva quanto a segurança do tratamento para emagrecimento”, reforça a doutora Mariane. Ela explica que a grande perda de peso em algumas mulheres pode reverter quadros de anovulação, quando não há ovulação por exemplo, por conta dos ovários policísticos.

No entanto, diz, é preciso combater as fake news que alardeiam que as canetas emagrecedoras melhoram a fertilidade. “Isso não é verdade”, alerta a médica, reforçando que há uma indicação precisa para o uso destes medicamentos, que são o combate à obesidade e o tratamento da diabetes tipo 2. “À medida que mais pessoas passam a utilizá-los, nós vamos avaliar os benefícios e riscos de possíveis interações”, pontua.

Mudança de hábito

A endocrinologista Camila Viecceli, que atua no Hospital da Bahia, destaca a importância do acompanhamento médico durante todo o tratamento com estas substâncias, para ajustar as dosagens e fazer os ajustes necessários, de acordo com as respostas de cada organismo. De acordo com a especialista, cerca de 30% dos pacientes vão apresentar reações adversas que exigem algum tipo de intervenção.

Ela cita o caso, por exemplo, dos “excelentes respondedores”, aquelas pessoas nas quais o efeito da medicação é tão intenso, que elas perdem totalmente o apetite. “Não queremos que ninguém pare de comer”, afirma Camila, explicando que a liraglutida e a semaglutida, que são inibidores do hormônio GLP-1, costumam provocar quedas de peso em torno de 9% e 15%, respectivamente. Já a trizepatida, que atua também nos receptores do hormônio GIP, responsável pelo controle da insulina, pode chegar a perdas de 20% do peso total do paciente.

“O peso é apenas um dos elementos que orientam o tipo de tratamento, mas outras questões influenciam muito como diabetes, hipertensão e a gordura no fígado”, enumera. A médica também alerta para a necessidade de uma mudança de estilo de vida, o que passa, obrigatoriamente, por uma reeducação alimentar e pela prática de exercícios físicos, para a manutenção dos resultados alcançados. “Estas medicações trouxeram grandes benefícios para o paciente, mas é preciso entender os riscos, seguir o protocolo e levar em conta que cada caso é um caso”, reforça.

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anticoncepcionais canetas emagrecedoras

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