Minoxidil pode causar impotência? Veja o que dizem especialistas

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Remédio para queda de cabelo levanta dúvida sobre efeito sexual - Foto: Unsplash

O Minoxidil é um dos medicamentos mais conhecidos para tratar queda de cabelo e estimular o crescimento de novos fios. Apesar de ser amplamente utilizado como produto capilar, ele não é apenas um cosmético: trata-se de um medicamento que deve ser usado com orientação médica.

Nos últimos anos, dúvidas sobre possíveis efeitos colaterais do tratamento ganharam espaço nas redes sociais. Uma das perguntas mais frequentes é se o minoxidil poderia causar impotência sexual. Especialistas afirmam que, até o momento, não existem evidências científicas que comprovem essa relação.

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Como o minoxidil surgiu

O medicamento foi descoberto no final da década de 1970 e inicialmente era utilizado no tratamento da hipertensão arterial. Durante os estudos, médicos observaram um efeito inesperado: pacientes que utilizavam a substância apresentavam crescimento de pelos em diferentes partes do corpo.

A partir dessa descoberta, o princípio ativo passou a ser estudado como tratamento para alopecia androgenética, um dos tipos mais comuns de queda de cabelo.

Atualmente, o medicamento é utilizado principalmente em duas formas:

solução tópica aplicada no couro cabeludo ou na barba

cápsulas de uso oral prescritas em casos específicos

Como o medicamento age no organismo

O minoxidil atua estimulando a circulação sanguínea nos folículos capilares, o que ajuda a prolongar a fase de crescimento dos fios. Esse processo pode favorecer o surgimento de novos cabelos e reduzir a queda.

Os resultados costumam aparecer entre três e seis meses de uso contínuo. No entanto, especialistas alertam que o tratamento precisa ser mantido. Quando o uso é interrompido, os efeitos tendem a desaparecer gradualmente após alguns meses.

Existe relação com impotência?

Segundo especialistas, não há evidências científicas que indiquem que o minoxidil cause disfunção erétil. A confusão pode surgir porque alguns medicamentos utilizados no tratamento da queda de cabelo podem interferir nos hormônios masculinos.

Esse, porém, não é o mecanismo de ação do minoxidil, que atua diretamente na circulação sanguínea dos folículos capilares. Até o momento, estudos científicos não identificaram ligação entre o uso do medicamento e problemas de ereção.

Possíveis efeitos colaterais

Embora não esteja associado à impotência, o minoxidil pode provocar alguns efeitos adversos em determinados pacientes.

Entre os principais estão:

irritação no couro cabeludo

coceira na região aplicada

dermatite local

crescimento excessivo de pelos em outras áreas

palpitações ou taquicardia em casos raros

retenção de líquidos

Esses efeitos costumam ser mais comuns quando o medicamento é usado sem orientação médica.

Uso com acompanhamento médico

Especialistas reforçam que o minoxidil deve ser utilizado com prescrição e acompanhamento dermatológico.

O acompanhamento ajuda a definir a concentração adequada, a forma de aplicação e o tempo de tratamento, além de monitorar possíveis efeitos colaterais.

Dependendo da indicação médica, o medicamento pode ser utilizado em diferentes áreas com pelos, como couro cabeludo, barba e sobrancelhas.