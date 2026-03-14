SAÚDE
Minoxidil pode causar impotência? Veja o que dizem especialistas
Medicamento para queda de cabelo gera debate nas redes sociais
Por Isabela Cardoso
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O Minoxidil é um dos medicamentos mais conhecidos para tratar queda de cabelo e estimular o crescimento de novos fios. Apesar de ser amplamente utilizado como produto capilar, ele não é apenas um cosmético: trata-se de um medicamento que deve ser usado com orientação médica.
Nos últimos anos, dúvidas sobre possíveis efeitos colaterais do tratamento ganharam espaço nas redes sociais. Uma das perguntas mais frequentes é se o minoxidil poderia causar impotência sexual. Especialistas afirmam que, até o momento, não existem evidências científicas que comprovem essa relação.
Como o minoxidil surgiu
O medicamento foi descoberto no final da década de 1970 e inicialmente era utilizado no tratamento da hipertensão arterial. Durante os estudos, médicos observaram um efeito inesperado: pacientes que utilizavam a substância apresentavam crescimento de pelos em diferentes partes do corpo.
A partir dessa descoberta, o princípio ativo passou a ser estudado como tratamento para alopecia androgenética, um dos tipos mais comuns de queda de cabelo.
Atualmente, o medicamento é utilizado principalmente em duas formas:
- solução tópica aplicada no couro cabeludo ou na barba
- cápsulas de uso oral prescritas em casos específicos
Como o medicamento age no organismo
O minoxidil atua estimulando a circulação sanguínea nos folículos capilares, o que ajuda a prolongar a fase de crescimento dos fios. Esse processo pode favorecer o surgimento de novos cabelos e reduzir a queda.
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Os resultados costumam aparecer entre três e seis meses de uso contínuo. No entanto, especialistas alertam que o tratamento precisa ser mantido. Quando o uso é interrompido, os efeitos tendem a desaparecer gradualmente após alguns meses.
Existe relação com impotência?
Segundo especialistas, não há evidências científicas que indiquem que o minoxidil cause disfunção erétil. A confusão pode surgir porque alguns medicamentos utilizados no tratamento da queda de cabelo podem interferir nos hormônios masculinos.
Esse, porém, não é o mecanismo de ação do minoxidil, que atua diretamente na circulação sanguínea dos folículos capilares. Até o momento, estudos científicos não identificaram ligação entre o uso do medicamento e problemas de ereção.
Possíveis efeitos colaterais
Embora não esteja associado à impotência, o minoxidil pode provocar alguns efeitos adversos em determinados pacientes.
Entre os principais estão:
- irritação no couro cabeludo
- coceira na região aplicada
- dermatite local
- crescimento excessivo de pelos em outras áreas
- palpitações ou taquicardia em casos raros
- retenção de líquidos
Esses efeitos costumam ser mais comuns quando o medicamento é usado sem orientação médica.
Uso com acompanhamento médico
Especialistas reforçam que o minoxidil deve ser utilizado com prescrição e acompanhamento dermatológico.
O acompanhamento ajuda a definir a concentração adequada, a forma de aplicação e o tempo de tratamento, além de monitorar possíveis efeitos colaterais.
Dependendo da indicação médica, o medicamento pode ser utilizado em diferentes áreas com pelos, como couro cabeludo, barba e sobrancelhas.
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