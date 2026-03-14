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SAÚDE

Minoxidil pode causar impotência? Veja o que dizem especialistas

Medicamento para queda de cabelo gera debate nas redes sociais

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

14/03/2026 - 16:00 h

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Remédio para queda de cabelo levanta dúvida sobre efeito sexual
Remédio para queda de cabelo levanta dúvida sobre efeito sexual -

O Minoxidil é um dos medicamentos mais conhecidos para tratar queda de cabelo e estimular o crescimento de novos fios. Apesar de ser amplamente utilizado como produto capilar, ele não é apenas um cosmético: trata-se de um medicamento que deve ser usado com orientação médica.

Nos últimos anos, dúvidas sobre possíveis efeitos colaterais do tratamento ganharam espaço nas redes sociais. Uma das perguntas mais frequentes é se o minoxidil poderia causar impotência sexual. Especialistas afirmam que, até o momento, não existem evidências científicas que comprovem essa relação.

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Como o minoxidil surgiu

O medicamento foi descoberto no final da década de 1970 e inicialmente era utilizado no tratamento da hipertensão arterial. Durante os estudos, médicos observaram um efeito inesperado: pacientes que utilizavam a substância apresentavam crescimento de pelos em diferentes partes do corpo.

A partir dessa descoberta, o princípio ativo passou a ser estudado como tratamento para alopecia androgenética, um dos tipos mais comuns de queda de cabelo.

Atualmente, o medicamento é utilizado principalmente em duas formas:

  • solução tópica aplicada no couro cabeludo ou na barba
  • cápsulas de uso oral prescritas em casos específicos

Como o medicamento age no organismo

O minoxidil atua estimulando a circulação sanguínea nos folículos capilares, o que ajuda a prolongar a fase de crescimento dos fios. Esse processo pode favorecer o surgimento de novos cabelos e reduzir a queda.

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Os resultados costumam aparecer entre três e seis meses de uso contínuo. No entanto, especialistas alertam que o tratamento precisa ser mantido. Quando o uso é interrompido, os efeitos tendem a desaparecer gradualmente após alguns meses.

Existe relação com impotência?

Segundo especialistas, não há evidências científicas que indiquem que o minoxidil cause disfunção erétil. A confusão pode surgir porque alguns medicamentos utilizados no tratamento da queda de cabelo podem interferir nos hormônios masculinos.

Esse, porém, não é o mecanismo de ação do minoxidil, que atua diretamente na circulação sanguínea dos folículos capilares. Até o momento, estudos científicos não identificaram ligação entre o uso do medicamento e problemas de ereção.

Possíveis efeitos colaterais

Embora não esteja associado à impotência, o minoxidil pode provocar alguns efeitos adversos em determinados pacientes.

Entre os principais estão:

  • irritação no couro cabeludo
  • coceira na região aplicada
  • dermatite local
  • crescimento excessivo de pelos em outras áreas
  • palpitações ou taquicardia em casos raros
  • retenção de líquidos

Esses efeitos costumam ser mais comuns quando o medicamento é usado sem orientação médica.

Uso com acompanhamento médico

Especialistas reforçam que o minoxidil deve ser utilizado com prescrição e acompanhamento dermatológico.

O acompanhamento ajuda a definir a concentração adequada, a forma de aplicação e o tempo de tratamento, além de monitorar possíveis efeitos colaterais.

Dependendo da indicação médica, o medicamento pode ser utilizado em diferentes áreas com pelos, como couro cabeludo, barba e sobrancelhas.

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Tags:

minoxidil queda de cabelo Saúde

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