Adeus academia? 3 passos para emagrecer apenas caminhando

Caminhar é uma das formas mais completas de exercício físico - Foto: Reprodução/TV Brasil

Para muita gente, ter de encarar mensalidades, aparelhos e aquela sensação de estar sempre começando do zero, na academia, faz com que a decisão de partir para uma caminhada seja sempre considerada, ainda mais por ser uma das formas mais completas e acessíveis de exercício físico.

Porém, para ter os mesmos efeitos de um local que tem como uma de suas características a realização de exercícios em sequência, a caminhada precisa cumprir três requisitos considerados primordiais — o último deles é surpreendente:

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Durar pelo menos 30 minutos sem interrupção

Ser praticada com regularidade

Manter uma velocidade próxima de 5 km/h

Ao contrário disso, o exercício não terá o mesmo impacto sobre o corpo e a mente.

Abaixo, vamos entender como cada um desses itens funciona para que a caminhada surta o efeito esperado no organismo.

A "lei" dos 30 minutos contínuos

Nos primeiros 15 a 20 minutos de caminhada, o organismo utiliza principalmente o glicogênio armazenado no fígado e nos músculos como fonte rápida de energia. No entanto, ela é uma espécie de reserva limitada

Somente após esse período inicial o corpo realiza a chamada transição metabólica, passando a utilizar a gordura corporal como fonte de energia de forma mais eficiente.

Por isso, os últimos 10 a 15 minutos dos 30 são os mais valiosos para a queima de gordura, para o fortalecimento cardiovascular e para a liberação completa de endorfinas — hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar que persiste por horas após o exercício.

Porque não pode parar

A continuidade do movimento é tão importante quanto a duração total. Quando você para no meio do caminho para sentar em um banco, por exemplo seu metabolismo desacelera rapidamente e a frequência cardíaca cai.

Assim, o corpo retorna parcialmente ao estado de repouso e precisa recomeçar o processo de aquecimento metabólico.

Para que a caminhada funcione como exercício cardiovascular eficaz, a frequência cardíaca precisa se manter elevada de forma sustentada durante todo o período.

Desta forma, o ideal é escolher um percurso sem muitas interrupções obrigatórias, como parques, ciclovias ou ruas tranquilas, em que não seja necessário parar em semáforos a cada poucos minutos.

Prática regular

O maior desafio não é caminhar 30 minutos uma vez, é fazer disso parte permanente da rotina. Escolher um horário fixo todos os dias ajuda porque o cérebro passa a associar aquele momento específico com a atividade, reduzindo a necessidade de força de vontade a cada nova sessão. O importante é que o horário escolhido seja realista e dentro da rotina já existente.

Faça um planejamento: na noite anterior, para evitar as desculpas do dia seguinte, prepare a roupa e o tênis. Convidar amigos, vizinhos ou familiares para caminhar junto aumenta muito as chances de manter o hábito, porque cria um senso de compromisso mútuo que funciona como motivação nos dias de preguiça.

Como saber se estou a 5 km/h

A velocidade de 5 km/h parece um número técnico e difícil de medir sem equipamentos, mas na prática corresponde a um ritmo que qualquer pessoa consegue identificar pelo próprio corpo. É o passo em que você sente que está se exercitando de verdade: a respiração fica visivelmente mais acelerada do que o normal, o coração bate mais rápido e você transpira, mas ainda consegue manter uma conversa com frases curtas.

Como funciona, na prática:

Em 30 minutos a 5 km/h, você deve percorrer entre 2 e 2,5 quilômetros, o que equivale a aproximadamente 80 a 85 metros por minuto

Aplicativos gratuitos de celular como Google Fit, Samsung Health ou Strava rastreiam a velocidade em tempo real e ajudam a calibrar o passo nas primeiras semanas

Uma técnica eficaz é criar playlists com músicas entre 120 e 130 batidas por minuto, pois, ao sincronizar os passos com o ritmo da música, a velocidade se mantém constante naturalmente

Benefícios da caminhada regular

As transformações começam a aparecer rapidamente quando a regularidade é mantida. Já na primeira semana, muitas pessoas relatam melhora visível na qualidade do sono, mais disposição ao acordar e redução perceptível nos níveis de estresse acumulado.

A caminhada estimula a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores diretamente ligados à sensação de felicidade, motivação e equilíbrio emocional.