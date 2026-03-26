Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREPARE O BOLSO

Remédios ficarão mais caros a partir de abril; entenda

O valor dos medicamentos pode pesar no bolso da população

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/03/2026 - 11:52 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os medicamentos sroferão eumentos nas farmácias
Os medicamentos sroferão eumentos nas farmácias -

O valor dos remédios sofrerá um aumento significativo a partir de abril de 2026. Segundo a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), os medicamentos poderão custar até 3,81% a mais do que os valores atuais, devido ao reajuste anual dos medicamentos.

As medidas passarão a valer a partir do dia 1º de abril e poderão ser percebidas de forma gradativa nas prateleiras das farmácias de todo o Brasil, com variações de preço em todos os produtos.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entretanto, esses valores podem ser modificados de forma significativa ou não, já que o teto estabelecido pela CMED é apenas uma base e não a regra, sem a realização de um aumento automático nos produtos de alguns fabricantes.

Porque o valor vai subir?

A atualização da tabela de valores dos remédios é feita de forma tradicional e anual, com base no cronograma regulatório da Lei 10.742/2003. Os valores sobem devido à inflação, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A porcentagem aplicada pela CMED segue três fatores principais: fator X (produtividade), que chegou em 2,683%; fator Y, com 0%; e fator Z (concorrência intrassetor), também com 0%.

Leia Também:

Ovos e frango podem sofrer aumento exorbitante em meio a guerra
Minha Casa, Minha Vida: mais de 140 moradias são entregues na Bahia
Transição de CBS e IBS já muda rotina e custos das empresas no Brasil

O somatório final é feito com a soma desses fatores e a variação do IPCA acumulada nos 12 meses anteriores, que é informada pelo IBGE, totalizando 3,81% em fevereiro de 2026.

Respectivos aumentos

Com o valor do imposto definido, a Câmara de Regulação define os aumentos de acordo com os níveis de concorrência de cada medicamento, podendo variar para mais ou para menos.

No nível 1, os medicamentos em alta concorrência podem ter reajuste de até 4,6%. Já o nível 2, intermediário, de 3,25% e o nível 3, com medicamentos de baixa concorrência, podem aumentar 1,9%.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia medicamento Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os medicamentos sroferão eumentos nas farmácias
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Os medicamentos sroferão eumentos nas farmácias
Play

Deyvid Bacelar analisa impacto da guerra nos preços dos combustíveis na Bahia

Os medicamentos sroferão eumentos nas farmácias
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Os medicamentos sroferão eumentos nas farmácias
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

x