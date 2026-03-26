Remédios ficarão mais caros a partir de abril; entenda

Os medicamentos sroferão eumentos nas farmácias - Foto: Ilustrativa | Freepik

O valor dos remédios sofrerá um aumento significativo a partir de abril de 2026. Segundo a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), os medicamentos poderão custar até 3,81% a mais do que os valores atuais, devido ao reajuste anual dos medicamentos.

As medidas passarão a valer a partir do dia 1º de abril e poderão ser percebidas de forma gradativa nas prateleiras das farmácias de todo o Brasil, com variações de preço em todos os produtos.

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Entretanto, esses valores podem ser modificados de forma significativa ou não, já que o teto estabelecido pela CMED é apenas uma base e não a regra, sem a realização de um aumento automático nos produtos de alguns fabricantes.

Porque o valor vai subir?

A atualização da tabela de valores dos remédios é feita de forma tradicional e anual, com base no cronograma regulatório da Lei 10.742/2003. Os valores sobem devido à inflação, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A porcentagem aplicada pela CMED segue três fatores principais: fator X (produtividade), que chegou em 2,683%; fator Y, com 0%; e fator Z (concorrência intrassetor), também com 0%.

O somatório final é feito com a soma desses fatores e a variação do IPCA acumulada nos 12 meses anteriores, que é informada pelo IBGE, totalizando 3,81% em fevereiro de 2026.

Respectivos aumentos

Com o valor do imposto definido, a Câmara de Regulação define os aumentos de acordo com os níveis de concorrência de cada medicamento, podendo variar para mais ou para menos.

No nível 1, os medicamentos em alta concorrência podem ter reajuste de até 4,6%. Já o nível 2, intermediário, de 3,25% e o nível 3, com medicamentos de baixa concorrência, podem aumentar 1,9%.