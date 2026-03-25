Minha Casa, Minha Vida: mais de 140 moradias são entregues na Bahia

Na Bahia, os imóveis estão localizados no município de Dias D´Ávila - Foto: Governo da Bahia

Mais de 140 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foram entregues na terça-feira, 24, na região metropolitana de Salvador. Ao todo, o programa de habitação popular anunciou mais de 2,2 mil casas na Bahia e mais outros 2 brasileiros nesta semana.

A cerimônia, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), contemplou entregas de empreendimentos nos estados do Pará, Bahia e Alagoas. Na Bahia, os imóveis estão localizados no município de Dias D´Ávila.

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Foram entregues 148 apartamentos do Residencial Vila Concórdia I receberam investimento total de cerca de R$ 21,8 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e beneficiarão mais de 500 pessoas.

As moradias possuem área de 46,01 m² composta por uma sala, dois quartos, uma varanda, cozinha, área de serviço e um sanitário. O investimento médio para cada moradia é de R$ 147,5 mil.

“Não tem sonho mais extraordinário para o homem e para a mulher do que a casa própria. É onde as pessoas criam seus filhos, constroem dignidade e segurança para a família. A retomada do Minha Casa Minha Vida gera emprego, movimenta a economia e assegura que milhões de brasileiros e brasileiras tenham o direito de viver no seu próprio lar”, disse Lula.

O presidente da CAIXA, Carlos Vieira, ressaltou o papel do banco na condução da política pública. “São realizados diariamente cerca de 3 mil financiamentos habitacionais na CAIXA, movimentando a construção civil, ampliando o acesso à moradia para diferentes faixas de renda e consolidando o maior ciclo de crédito imobiliário da história. Desde a criação do programa, o crédito imobiliário saltou de cerca de 2% para mais de 10% do PIB, demonstrando o impacto direto dessa política no desenvolvimento do país”, disse.

Novas unidades

Os 2.215 novos empreendimentos tiveram investimento total de mais de R$ 206,4 milhões com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), além de contrapartidas da União e dos governos estadual e municipais.

Pará

Na cidade de Santarém (PA), foram entregues 1.408 unidades habitacionais dos condomínios Moaçara I e II, que receberam investimento total de R$ 116,3 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e beneficiarão mais de 5.000 pessoas. Os apartamentos possuem área privativa de 47,73 m² distribuídos em dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. O investimento médio para cada moradia é de R$ 82 mil.

Bahia

No município de Dias D´Ávila (BA), 148 apartamentos do Residencial Vila Concórdia I receberam investimento total de cerca de R$ 21,8 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e beneficiarão mais de 500 pessoas. As moradias possuem área de 46,01 m² composta por uma sala, dois quartos, uma varanda, cozinha, área de serviço e um sanitário. O investimento médio para cada moradia é de R$ 147,5 mil.

Alagoas

Em Alagoas, foram entregues 659 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), sendo 609 casas do Residencial Senador Benedito de Lira, localizado em Rio Largo (AL) e 50 casas do empreendimento São Brás, localizado em São Brás (AL). A iniciativa beneficia mais de 2.500 pessoas e contou com investimentos de R$ 68,3 milhões, oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Orçamento Geral da União (OGU) – modalidade Rural.

As casas do Residencial Senador Benedito de Lira, de Rio Largo (AL), possuem área privativa média de 40,54 m² distribuídos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O investimento médio para cada moradia é de aproximadamente R$ 106 mil. No empreendimento São Brás (AL) as unidades possuem área privativa média de 41,87 m² distribuídos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Os empreendimentos possuem infraestrutura completa, com pavimentação, drenagem, iluminação, redes de energia, água e esgoto, bem como equipamentos comuns e de lazer.