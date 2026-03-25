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ALERTA

Imposto de Renda 2026: nova regra reduz chance de malha fina

A mudança deve facilitar a vida dos contribuintes

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/03/2026 - 11:25 h

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O Imposto de Renda pode ser declarado até maio
O Imposto de Renda pode ser declarado até maio -

As novas regras do Imposto de Renda 2026 podem facilitar a vida dos contribuintes. De acordo com o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Joaquim Bezerra Filho, a mudança ajuda a reduzir a chance de que as pessoas caiam na malha fina.

Joaquim explicou que a Receita Federal possui um novo banco de informações dos contribuintes, onde reúne informações já declaradas por diferentes fontes antes mesmo do envio da declaração deste ano, como um pré-cadastro.

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“Vai cruzar as informações lá no programa da declaração de imposto de renda. Esse é o 1º ano sem a DIRF, com dados vindo do eSocial e da Reinf, o que muda a dinâmica da declaração”, disse ele, em entrevista ao site Poder 360.

O presidente ainda revelou que existem quatro fatores que sustentam as mudanças. São eles: maior envio anual de dados por empresas e prestadores; uso ampliado de sistemas como o eSocial; fim da DIRF, substituída por sistemas mais detalhados e despesas médicas informadas pelos profissionais.

Alerta

Apesar das facilidades, Joaquim Bezerra alerta que o contribuinte ainda deve conferir todos os dados e documentos na hora do envio da declaração anual de Imposto de Renda, que possui um prazo até 29 de maio de 2026.

“A atenção precisa ser redobrada. A melhor forma de você escapar da malha fina é evitar inconsistência na declaração. Tem que ter a organização documental. Segundo, precisa de assessoramento de um profissional”, disparou.

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“Prestem atenção nas declarações pré-preenchidas e despesas de saúde. [...] Hoje, para cair na malha fina, você precisa fazer um esforço muito grande”, completou o profissional.

Isenção para quem ganha R$ 5 mil

Durante a entrevista, Joaquim também explicou que a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês só deve valer oficialmente a partir de 2027, já que o imposto conta os tributos referentes ao ano anterior.

“Não temos ainda o impacto do aumento do limite de isenção de R$ 5.000 aprovado para este ano. Isso impactará o ano que vem porque a declaração de Imposto de Renda sempre é data-base do ano anterior”, afirmou.

“Está em vigor desde 1º de janeiro de 2026. O ano se finda em 31 de dezembro de 2026 e, em 2027, a declaração de Imposto de Renda prevalece a isenção dos 5.000. Este ano nós estamos falando da declaração de imposto de renda do ano-base 2025”, concluiu.

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Tags:

economia Imposto de Renda imposto de renda 2026

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