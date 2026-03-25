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ECONOMIA

Indústria de óleo e gás: Alagoinhas sedia debate sobre economia da Bahia

Evento nesta quinta, 26, reúne Petrobras, PetroReconcavo e lideranças para discutir empregos e impostos

Redação

Por Redação

25/03/2026 - 9:26 h

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Coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras (FUP), Deyvid Bacelar
Coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras (FUP), Deyvid Bacelar -

Qual a importância da indústria de óleo e gás para o desenvolvimento socioeconômico da Bahia? Este é o assunto que será debatido nesta quinta-feira, 26, no Hotel Aster, em Alagoinhas, município localizado a 120 quilômetros de Salvador. O evento reunirá lideranças políticas, representantes sindicais, gestores públicos e empresas do segmento de óleo e gás que atuam no estado.

O seminário propõe ainda um debate sobre o impacto da atividade petrolífera na geração de empregos, na arrecadação de impostos e no fortalecimento das economias locais.

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O deputado estadual Radiovaldo Costa (PT) destaca que o encontro amplia o diálogo sobre o papel do setor no estado. “A indústria do petróleo tem papel fundamental no desenvolvimento da Bahia. Estamos falando de emprego, renda e arrecadação. Esse seminário reúne os principais atores para discutir caminhos e fortalecer esse setor no nosso estado”, afirmou.

Já o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras (FUP), Deyvid Bacelar, ressalta a importância da articulação entre poder público, empresas e trabalhadores. “A Bahia tem grande potencial no setor de petróleo e gás. Precisamos ampliar investimentos, fortalecer a qualificação profissional e garantir que esse desenvolvimento gere oportunidades para a população”, destacou.

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Ao longo dos últimos anos, Radiovaldo Costa e Deyvid Bacelar têm atuado na defesa de investimentos no setor, dialogando com empresas, governos e entidades, além de incentivar iniciativas voltadas à qualificação profissional e à atração de novos empreendimentos. A expectativa é que o seminário fortaleça esse diálogo e contribua para ampliar as perspectivas de crescimento da indústria do petróleo na Bahia.

Presenças confirmadas

Já estão confirmadas as presenças de prefeitos e vereadores de municípios produtores de petróleo, como Alagoinhas, Entre Rios, Araçás, Catu, Pojuca, São Sebastião do Passé e Candeias, reforçando o caráter regional e estratégico do encontro.

Também participam representantes da Petrobras, PetroReconcavo, Alvopetro e Brava Petroleum, que apresentarão perspectivas de investimento e o cenário atual da indústria, em um momento marcado por instabilidade no mercado internacional.

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Tags:

Alagoinhas indústria Petrobras

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