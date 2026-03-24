Lucro suspeito: investidores faturam bilhões minutos antes de anúncio de Trump

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Um corretor da bolsa monitora os preços das ações na Bolsa de Valores do Paquistão (PSX) em Karachi - Foto: ASIF HASSAN/AFP

Apenas 15 minutos antes do anúncio surpresa de Donald Trump na segunda-feira sobre as negociações com o Irã, milhares de transações no mercado de petróleo fizeram os preços despencarem, informaram o Financial Times e a Bloomberg nesta terça-feira, 24.

Ambos os veículos, que destacaram o volume de negociações acima do normal, basearam suas conclusões em uma análise dos dados financeiros da Bloomberg.

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Segundo o FT, o volume negociado em apenas dois minutos, entre 07h49 e 07h50 (BRT), atingiu 580 milhões de dólares (3 bilhões de reais), enquanto a Bloomberg reportou 650 milhões (3,4 bilhões de reais).

Segundo a agência de notícias financeiras americana, “pelo menos 6 milhões de barris de Brent e West Texas Intermediate” foram negociados durante esses dois minutos.

A média para o mesmo período nas cinco sessões de negociação anteriores foi de cerca de 700 mil bairros.

Quinze minutos que mudaram tudo

Aproximadamente quinze minutos depois, por volta das 08h05 (BRT), uma publicação de Donald Trump em sua rede social Truth Social, mencionando negociações com o Irã para amenizar a crise, fez com que os preços do petróleo despencassem mais de 14%.

“O que chama a atenção aqui não é apenas o volume de transações, mas o momento em que isso aconteceu”, disse Stephen Innes, analista da SPI Asset Management, em entrevista à AFP.

"Os investidores não são videntes. Quando uma posição muda poucos minutos antes de um anúncio que impacta o mercado, geralmente significa que alguém está agindo com base no que eu chamaria de informações não oficiais ou de inteligência", acrescentou.