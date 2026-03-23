Preço do petróleo cai mais de 10% com sinal de trégua entre EUA e Irã

Donald Trum anunciou o adiamento de ataques - Foto: WILLIAM WEST / AFP

Os preços do petróleo despencaram nesta segunda-feira, 23, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o adiamento de ataques que haviam sido cogitados contra instalações de energia do Irã. A decisão foi tomada após o que o líder norte-americano classificou como conversas “muito boas e produtivas” com Teerã, sinalizando uma possível redução das tensões no Oriente Médio.

Tanto o Brent quanto o West Texas Intermediate registraram fortes perdas ao longo do dia, com quedas superiores a 14%. Os contratos fecharam cotados a cerca de 96 dólares e 84,37 dólares por barril, respectivamente.

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O movimento também impactou os mercados financeiros internacionais. As principais bolsas europeias, que haviam iniciado o dia em queda e chegaram a acumular perdas superiores a 2% durante a manhã, inverteram o sinal e passaram a operar em território positivo por volta das 11h30 GMT (08h30 em Brasília), impulsionadas pelo alívio nas tensões internacionais.

Anúncio de Trump

Em publicação na plataforma Truth Social, Trump afirmou que ordenou a suspensão dos ataques que vinha ameaçando realizar contra a infraestrutura energética iraniana. Segundo ele, a decisão foi baseada no “teor e no tom” das conversas recentes entre os dois países.

“Os Estados Unidos e o Irã tiveram, nos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio”, escreveu o presidente, em mensagem publicada em letras maiúsculas.

Ainda de acordo com Trump, as negociações devem avançar ao longo desta semana. Ele informou que instruiu o Departamento de Defesa a adiar qualquer ação militar contra usinas e outras estruturas energéticas iranianas por um período inicial de cinco dias, condicionando a retomada ou cancelamento definitivo dos ataques ao sucesso das reuniões em curso.

A sinalização de diálogo entre Washington e Teerã foi recebida de forma positiva pelos mercados, que vinham reagindo com cautela diante da possibilidade de um novo agravamento no cenário geopolítico da região.