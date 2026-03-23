Donald Trump volta atrás e anuncia trégua ao Irã: "Conversas produtivas"

Presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: ANNABELLE GORDON

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 23, uma trégua de cinco dias com o Irã após conversas “muito boas e produtivas”. A mídia iraniana, no entanto, nega o acordo.

Na plataforma Truth Social, o republicano também pontuou que instruiu o Departamento de Guerra a adiar ataques militares contra a infraestrutura energética do país do Oriente Médio.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o mandatário estadunidense, as conversas continuarão ao longo da semana. "Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América e o Irã tiveram, nos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio”, escreveu Trump.

“Com base no teor e no tom dessas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, que continuarão ao longo da semana, instruí o Departamento de Guerra a adiar todos e quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas por um período de cinco dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento”, completou.

Ultimato

No último sábado, 21, o presidente dos Estados Unidos estabeleceu um ultimato de 48 horas para que o Irã libere completamente a navegação no Estreito de Ormuz. A exigência determina que a via seja aberta sem ameaças ao tráfego internacional.

Caso o prazo fosse descumprido, Washington afirmou, na ocasião, que atacaria e destruiria diversas usinas elétricas em território iraniano, iniciando as operações pela maior infraestrutura de geração de energia do país.