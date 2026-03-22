Trump anuncia envio de agentes de imigração para aeroportos dos EUA

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Donald Trump anuncia envio de agentes da ICE para aeroportos - Foto: Casa Branca/ Molly Riley

O presidente Donald Trump afirmou neste domingo, 22, que enviará agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) para auxiliar os funcionários da Administração de Segurança de Transportes nos aeroportos do país na segunda-feira, 23.

“Na segunda-feira, o ICE irá aos aeroportos para ajudar nossos maravilhosos agentes da TSA que permaneceram em seus postos de trabalho”, disse em publicação na rede Truth Social.

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No sábado, Trump já havia ameaçado enviar agentes caso os democratas no Congresso não concordassem com o financiamento da segurança aeroportuária e com o fim da paralisação do Departamento de Segurança Interna.

O shutdown do departamento, responsável pela política migratória dos Estados Unidos, já dura 37 dias.

Entenda

Trump tenta pressionar o Senado, que na sexta-feira, 20, vetou o projeto de orçamento do Departamento de Segurança Interna.

O impasse ocorre porque os democratas exigem mudanças nas práticas do ICE após casos recentes envolvendo mortes de cidadãos americanos durante operações em Minnesota.

Com o bloqueio de recursos, parte dos funcionários da segurança aeroportuária deixou de trabalhar por falta de pagamento, o que já provoca filas e atrasos em aeroportos do país.