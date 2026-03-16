Trump ameaça tomar controle de Cuba em meio à guerra contra o Irã

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: ANNABELLE GORDON | AFP

Em meio aos conflitos contra o Irã no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu voltar suas atenções para Cuba. Durante um evento na Casa Branca, nesta segunda-feira, 16, o republicano afirmou que terá a “grande honra” de tomar o controle do país caribenho, assim como fez com a Venezuela no início deste ano.

Segundo Trump, uma tomada ou “libertação” do território latino-americano daria a ele o poder de “fazer o que quiser” com o país.

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Apesar da gravidade das ameaças, essa não é a primeira vez que Trump fala em tomar o controle de Cuba, que sofre pressões econômicas, políticas e militares dos Estados Unidos desde a década de 1960.

Desde o início do ano, os EUA aumentaram a pressão e chegaram a cortar o envio de petróleo da Venezuela para Cuba após capturarem o então presidente Nicolás Maduro e tomarem o controle do sul-americano.

Trump ainda afirmou que esperará o fim da guerra contra o Irã para tomar qualquer ação contra Cuba.