HISTÓRICO
Pacto entre Brasil e Bolívia promete fechar cerco contra o crime nas fronteiras
Países também assinaram acordo sobre interconexão elétrica
Por Gabriela Araújo
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O Brasil e a Bolívia assinaram um novo acordo de cooperação em segurança pública para combater o avanço das facções criminosas no país. A novidade foi anunciada pelo presidente Lula (PT) nesta segunda-feira, 16.
“Bolívia e Brasil estão unidos na preocupação com a segurança pública. O acordo que assinamos hoje renova nosso compromisso com o combate ao crime organizado nos dois lados da fronteira”, disse o petista por meio das redes sociais.
A união entre os países está amparada nos seguintes pilares:
- Punir o tráfico de drogas e de pessoas;
- Contrabandos;
- Roubos de veículos;
- Lavagem de dinheiro;
- Mineração ilegal;
- Crimes ambientais.
O acordo firmado no Palácio do Planalto também tem o intuito de barrar a entrada de armas no país. “Sem amarras ideológicas, sem ódio e sem violência, construiremos uma América Latina pacífica, integrada e próspera”, afirmou Lula.
A visita do boliviano Rodrigo Paz ao Brasil faz parte da sua série de agendas no país.
Acordo de interconexão elétrica
Os presidentes também assinaram um acordo de interconexão elétrica durante agenda no Planalto. A iniciativa abre caminhos para a construção de uma estação capaz de criar intercâmbio de energia entre os dois países.
"O acordo que assinamos hoje abre caminho para a construção de linha de transmissão entre a província de Germán Busch, no departamento de Santa Cruz, e o município de Corumbá. Vamos otimizar o uso dos recursos existentes nos dois países e levar eletricidade a regiões ainda dependentes de diesel", disse Lula.
A medida deve funcionar do seguinte modo:
- instalação de uma estação conversora de frequência no lado brasileiro;
- e a construção de linhas de transmissão com capacidade aproximada de 420 megawatts (MW).
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