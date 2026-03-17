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TENSÃO

Trump aumenta pressão sobre Cuba e cita "honra" em tomar a ilha

Marco Rubio exige reformas drásticas enquanto Cuba sofre com apagão nacional e crise de energia

AFP e Redação

Por AFP e Redação

17/03/2026 - 17:50 h

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Um homem caminha enquanto carros trafegam por uma rua durante um apagão em Havana
Um homem caminha enquanto carros trafegam por uma rua durante um apagão em Havana -

Os Estados Unidos elevaram o tom contra as autoridades de Cuba nesta terça-feira, 17, exigindo reformas imediatas para a implementação do mercado livre na ilha. O movimento ocorre em um momento de extrema fragilidade para a nação caribenha, que tenta se recuperar de um gigantesco apagão nacional e de uma crise energética sem precedentes.

Acompanhado pelo primeiro-ministro irlandês, Michael Martin, no Salão Oval da Casa Branca, o presidente Donald Trump foi enfático ao comentar a situação. Questionado sobre os próximos passos, o republicano afirmou que seria uma “honra tomar Cuba, de alguma forma”, e sinalizou que novidades virão em breve: “Eles estão falando com Marco (Rubio), e vamos fazer algo em breve”.

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Reformas insuficientes e pressão por saída de poder

O secretário de Estado, Marco Rubio, classificou como "não suficientemente drásticos" os recentes anúncios de Havana sobre permitir investimentos da diáspora cubana na ilha. Segundo o jornal The New York Times, o governo Trump estaria pressionando diretamente para que o presidente Miguel Díaz-Canel deixe o cargo.

Apesar da disposição cubana em manter uma "relação comercial fluida" com empresas americanas, como declarou o ministro Oscar Pérez-Oliva à rede NBC, Washington mantém a exigência de mudanças estruturais profundas no modelo comunista.

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Ilha no escuro e susto com terremoto

Enquanto a diplomacia ferve, o povo cubano enfrenta a paralisia do país. Um apagão generalizado desde segunda-feira deixou milhões sem eletricidade. Em Havana, apenas 45% das residências haviam recuperado a luz até o meio-dia desta terça. A economia local está estagnada desde que os envios de petróleo da Venezuela foram interrompidos, após a queda de Nicolás Maduro em janeiro.

Somando-se ao caos, um terremoto de magnitude 5,8 sacudiu a costa cubana nas primeiras horas desta terça-feira. Embora não haja relatos imediatos de vítimas, o sismo aumentou o clima de insegurança em uma população já castigada pelo racionamento de combustível e redução de serviços essenciais, como os hospitalares.

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  • Um homem caminha por uma rua durante um apagão em Havana
  • Pessoas jantam em um restaurante que utiliza um gerador elétrico durante um apagão em Havana
  • Esta imagem mostra edifícios ao pôr do sol durante um apagão em Havana
  • Um vendedor ambulante atende clientes durante um apagão em Havana
  • Pessoas se reúnem na orla do Malecón durante um apagão em Havana
  • Cuba sofreu um apagão generalizado em 16 de março de 2026
  • Um homem conduz sua motocicleta em uma rua durante um apagão em Havana
  • Cubanos usam suas motocicletas durante um apagão em Havana
  • Um homem empurra um carrinho em uma rua de Havana em 16 de março de 2026

Entenda o Embargo Econômico a Cuba

Para contextualizar a leitura, é importante entender os termos citados na reportagem:

  • Embargo dos EUA: Conjunto de sanções econômicas, comerciais e financeiras impostas pelos Estados Unidos a Cuba que dura décadas.
  • Usinas Termelétricas: Principal fonte de energia de Cuba, muitas operando há mais de 40 anos e com manutenção precária devido à falta de peças e combustível.
  • Diáspora Cubana: Termo que se refere aos milhões de cubanos e seus descendentes que vivem fora da ilha, principalmente em Miami, nos EUA.

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Tags:

cuba Donald Trump estados unidos Guerra

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