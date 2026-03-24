Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DISPAROU

Preço da gasolina sobe em Salvador e atinge Top 10 no ranking nacional

O valor do combustível entrou no ranking de mais caros do Brasil

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/03/2026 - 9:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O preço da gasolina aumentou significativamente na capital baiana
O preço da gasolina aumentou significativamente na capital baiana -

O preço da gasolina continua subindo em Salvador, capital da Bahia. De acordo com um levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), a cidade atingiu o valor de R$ 6,99 na gasolina comum, chegando ao Top 10 do ranking nacional.

Apesar do valor alto, Salvador perde sua posição na lista para as cidades de Boa Vista, Natal, Recife, Porto Velho, Rio Branco, Aracaju, Manaus e Palmas, que possuem valores acima do estabelecido para a metrópole.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo os dados, que foram coletados entre os dias 15 e 21 de março, o valor da gasolina aditivada chegou a R$ 7,19, o etanol hidratado a R$ 5,07 e o óleo diesel a R$ 7,61 por litro.

Apesar dos valores de base, alguns postos chegam a cobrar ainda mais caro, ultrapassando o montante de R$ 7 para a gasolina comum, como exibiu um levantamento exclusivo do A TARDE, realizado em 10 postos da capital baiana.

Leia Também:

Tarifa Social: mais de 3,5 milhões de famílias podem perder benefício
Seguro incêndio e garantia de locação ganham força em Salvador
Grande banco digital volta a operar consignado após bloqueio do INSS

Justificativa para o aumento

Principal centro de produção de combustível da Bahia, a Refinaria de Mataripe, também sofreu uma alta de 45,3% somente neste mês de março, enquanto o diesel subiu 71,3%, impactando diretamente no valor das bombas dos postos de combustíveis espalhadas pelo estado.

Em nota enviada à reportagem do portal A TARDE, a Acelen informou os critérios utilizados para a realização do reajuste. A empresa explicou que o valor do mercado internacional é o principal fator da mudança, principalmente com a atual guerra no Oriente Médio, principal exportador mundial de petróleo.

“A Refinaria de Mataripe informa que os preços dos seus produtos para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo”, escreveram.

Por fim, a Acelen destacou que busca ser sempre justa. “A empresa possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado”, concluiu a nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia gasolina Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O preço da gasolina aumentou significativamente na capital baiana
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

O preço da gasolina aumentou significativamente na capital baiana
Play

Deyvid Bacelar analisa impacto da guerra nos preços dos combustíveis na Bahia

O preço da gasolina aumentou significativamente na capital baiana
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

O preço da gasolina aumentou significativamente na capital baiana
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

x