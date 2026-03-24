Preço da gasolina sobe em Salvador e atinge Top 10 no ranking nacional

O preço da gasolina aumentou significativamente na capital baiana - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O preço da gasolina continua subindo em Salvador, capital da Bahia. De acordo com um levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), a cidade atingiu o valor de R$ 6,99 na gasolina comum, chegando ao Top 10 do ranking nacional.

Apesar do valor alto, Salvador perde sua posição na lista para as cidades de Boa Vista, Natal, Recife, Porto Velho, Rio Branco, Aracaju, Manaus e Palmas, que possuem valores acima do estabelecido para a metrópole.

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Ainda segundo os dados, que foram coletados entre os dias 15 e 21 de março, o valor da gasolina aditivada chegou a R$ 7,19, o etanol hidratado a R$ 5,07 e o óleo diesel a R$ 7,61 por litro.

Apesar dos valores de base, alguns postos chegam a cobrar ainda mais caro, ultrapassando o montante de R$ 7 para a gasolina comum, como exibiu um levantamento exclusivo do A TARDE, realizado em 10 postos da capital baiana.

Justificativa para o aumento

Principal centro de produção de combustível da Bahia, a Refinaria de Mataripe, também sofreu uma alta de 45,3% somente neste mês de março, enquanto o diesel subiu 71,3%, impactando diretamente no valor das bombas dos postos de combustíveis espalhadas pelo estado.

Em nota enviada à reportagem do portal A TARDE, a Acelen informou os critérios utilizados para a realização do reajuste. A empresa explicou que o valor do mercado internacional é o principal fator da mudança, principalmente com a atual guerra no Oriente Médio, principal exportador mundial de petróleo.

“A Refinaria de Mataripe informa que os preços dos seus produtos para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo”, escreveram.

Por fim, a Acelen destacou que busca ser sempre justa. “A empresa possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado”, concluiu a nota.