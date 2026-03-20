Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PESQUISA A TARDE

Quase R$ 8: preço da gasolina dispara em Salvador e bate recorde; veja lista

Levantamento exclusivo do A TARDE em 10 postos da capital identifica salto de R$ 0,90 em 48h

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

20/03/2026 - 15:19 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Posto Shell na av. Pinto de Aguiar, em Salvador, nesta sexta-feira, 20 de março
Posto Shell na av. Pinto de Aguiar, em Salvador, nesta sexta-feira, 20 de março -

O bolso do motorista soteropolitano sofre um novo golpe nesta sexta-feira, 20. Em menos de 48 horas, o preço da gasolina comum em Salvador ignorou a barreira dos R$ 7 e já atinge a marca histórica de R$ 7,79.

O salto, acompanhado de perto pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, reflete o pânico no mercado global de energia com o barril de petróleo Brent operando em níveis críticos devido aos conflitos no Estreito de Ormuz.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A disparada é generalizada, mas a variação entre bairros assusta: em uma única avenida, a diferença entre postos chega a R$ 0,59 por litro, tornando a pesquisa de preço a única estratégia de sobrevivência para o consumidor.

Leia Também:

Conta de luz vai subir 8% em 2026; saiba impacto no seu bolso e como economizar
Receita libera programa do Imposto de Renda 2026; saiba como baixar
Taxa de juros cai após dois anos; saiba o que muda no seu bolso
Gasolina e diesel sobem mais de 13% após novo reajuste da Acelen na Bahia

O mapa dos preços em Salvador (levantamento A TARDE)

Equipe percorreu corredores logísticos de grande fluxo e bairros populares para mapear o impacto real. Confira os valores registrados hoje:

Onde o combustível pesa mais (acima de R$ 7,40)

  • Av. Pinto de Aguiar (Posto Shell): R$ 7,79 — O maior valor registrado no levantamento.
  • Av. Tancredo Neves (Posto Escola BR): R$ 7,49 — alta de R$ 0,90 em relação ao início da semana.

A "faixa intermediária" (entre R$ 7,24 e R$ 7,30)

  • Av. Heitor Dias (Posto BR): R$ 7,29
  • Rua Djalma Dutra (2º Posto da via): R$ 7,29

Onde o preço "estabilizou" em R$ 7,23

  • Brotas (Posto Casagrande): R$ 7,23
  • Brotas (Posto Menor Preço): R$ 7,23
  • Rua Djalma Dutra (1º Posto da via): R$ 7,23

Onde ainda está "mais barato" (abaixo de R$ 7,21)

Av. Pinto de Aguiar (Posto Menor Preço): R$ 7,20 — Diferença de R$ 0,59 na mesma avenida.

Rótula do Abacaxi (Posto Metrô/Santa Teresa): R$ 6,79 (preço da última coleta; sujeito a atualização imediata).

Ogunjá/Vasco da Gama (Posto Zeus/Larco): R$ 6,53 (preço da última coleta; sujeito a atualização imediata).

Acelen: "PPI garante o abastecimento"

Questionada pelo Portal A TARDE sobre a agressividade dos repasses, a Acelen, gestora da Refinaria de Mataripe, manteve a defesa da Paridade de Importação (PPI). Na quinta-feira, 19, o reajuste anunciado no preço da gasolina comum foi de 13%.

Segundo a Acelen, o ajuste imediato é necessário para refletir o "custo de oportunidade" e garantir que a Bahia não sofra com desabastecimento, mesmo processando petróleo nacional.

Enquanto a Petrobras utiliza mecanismos de amortecimento em outros estados, o modelo privado na Bahia faz com que qualquer explosão de tensão no Irã chegue às bombas de Salvador em tempo recorde.

Veja fotos dos postos visitados

  • Quase R$ 8: preço da gasolina dispara em Salvador e bate recorde; veja lista
    |
  • Posto de combustível na Sete Portas
    Posto de combustível na Sete Portas |
  • Quase R$ 8: preço da gasolina dispara em Salvador e bate recorde; veja lista
    |
  • Quase R$ 8: preço da gasolina dispara em Salvador e bate recorde; veja lista
    |
  • Quase R$ 8: preço da gasolina dispara em Salvador e bate recorde; veja lista
    |
  • Posto de combustível na Av. Tancredo Neves
    Posto de combustível na Av. Tancredo Neves |
Quase R$ 8: preço da gasolina dispara em Salvador e bate recorde; veja lista Posto de combustível na Sete Portas Quase R$ 8: preço da gasolina dispara em Salvador e bate recorde; veja lista Quase R$ 8: preço da gasolina dispara em Salvador e bate recorde; veja lista Quase R$ 8: preço da gasolina dispara em Salvador e bate recorde; veja lista Posto de combustível na Av. Tancredo Neves

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acelen combustiveis gasolina Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Posto Shell na av. Pinto de Aguiar, em Salvador, nesta sexta-feira, 20 de março
Play

Thamiris: população tenta incendiar casa de suspeito e ônibus são remanejados

Posto Shell na av. Pinto de Aguiar, em Salvador, nesta sexta-feira, 20 de março
Play

Caso Thamiris: o que se sabe sobre o desaparecimento após 7 dias

Posto Shell na av. Pinto de Aguiar, em Salvador, nesta sexta-feira, 20 de março
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Posto Shell na av. Pinto de Aguiar, em Salvador, nesta sexta-feira, 20 de março
Play

Carro despenca e deixa vítima presa nas ferragens em Salvador

x