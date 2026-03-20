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MUDANÇA NO BOLSO

Conta de luz vai subir 8% em 2026; saiba impacto no seu bolso e como economizar

O novo valor pode alterar a renda familiar no fim do mês

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/03/2026 - 11:31 h

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A conta de energia ficará mais alta a partir de abril
A conta de energia ficará mais alta a partir de abril -

A conta de luz em todo o Brasil sofrerá um reajuste significativo nos próximos meses de 2026. De acordo com a projeção da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o aumento chegará a marca de 8%, variando apenas conforme a distribuidora regional.

A mudança marca mais que o dobro da estimativa inicial para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o índice oficial de inflação do Brasil, de 4,1%. Além de também ser maior que Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que possuía previsão de 3,1%.

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Segundo a ANEEL, o aumento impactará diretamente nos custos de produção da indústria e do comércio. Entretanto, essa estimativa ainda pode sofrer alterações ao longo do ano, variando de acordo com revisões tarifárias das distribuidoras, condições hidrológicas e mudanças em custos setoriais.

Porque a conta de luz vai aumentar?

O reajuste no valor tributário é consequência direta do custo da geração de energia atual, devido ao acionamento de térmicas e níveis dos reservatórios espalhados em diferentes regiões do Brasil.

Outro fator responsável pela alteração do custo é o pagamento de subsídios, tais como o CDE - Conta de Desenvolvimento Energético, fundo bancado pelos consumidores para financiar políticas públicas do setor.

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Além dos investimentos em expansão da rede de energia elétrica, ajustes financeiros tarifários de 2026 e custos de contratos de energia no mercado regulado.

Esses encargos setoriais e subsídios, que estão presentes em cerca de 13% no somatório de todas as contas de energia, cresceram mais do que a economia geral e precisam ser pagos de alguma maneira, refletindo diretamente no valor cobrado aos consumidores.

Impacto na Bahia

Vale lembrar que o aumento de 8% é uma média nacional estabelecida pela ANEEL, porém o valor pode variar de acordo com o valor específico da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), distribuidora oficial de energia no estado.

O reajuste da Coelba acontecerá durante a data de aniversário tarifário da empresa, que costuma ser concentrada no mês de abril, logo após a aprovação da ANEEL para a distribuidora da Bahia.

Chuveiro elétrico é o 'vilão' das contas
Chuveiro elétrico é o 'vilão' das contas | Foto: Ilustrativa | Freepik

Dicas para economizar e reduzir os custos

Apesar do aumento significativo, o valor da conta de luz pode ser reduzido com algumas dicas práticas de consumo de energia no dia a dia, fazendo trocas inteligentes e econômicas.

  • Evite o uso constante do ar-condicionado e opte pelo ventilador em dias de menos calor;
  • Substitua suas lâmpadas por opções de LED;
  • Reduza o tempo no chuveiro com água quente e opte por banhos frios;
  • Utilize eletrodomésticos com selo Procel A;
  • Evite manter os aparelhos em modo stand-by na tomada;
  • Aproveite a luz natural e reduza a iluminação com lâmpadas;
  • Evite abrir a geladeira desnecessariamente e passar muito tempo com ela aberta;
  • Cheque possíveis fugas de corrente elétrica no ambiente.

Por que a conta de luz vai aumentar em 2026?

O aumento na conta de luz é decorrente do custo atual de geração de energia, aciona térmicas e níveis baixos dos reservatórios, além de encargos setoriais e pagamento de subsídios.

Qual é o percentual do reajuste na conta de luz previsto para 2026?

A previsão é que a conta de luz sofra um reajuste médio de 8% em 2026, variando conforme a distribuidora regional.

Como o aumento da conta de luz afeta o comércio e a indústria?

O aumento nos custos da energia elétrica impacta diretamente os custos de produção, podendo elevar os preços dos produtos e serviços.

Quando ocorrerá o reajuste da conta de luz na Bahia?

O reajuste da Coelba, distribuidora de energia da Bahia, ocorrerá no mês de abril, durante seu aniversário tarifário, após a aprovação da ANEEL.

Quais são algumas dicas para economizar na conta de luz?

Algumas dicas incluem usar lâmpadas de LED, evitar o uso excessivo do ar-condicionado, limitar o tempo de banhos quentes e verificar fugas elétricas.

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ANEEL brasil energia

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